Путин назвал принятые в России меры по коронавирусу обоснованными

/COVID-19/

Они позволили спасти десятки тысяч жизней.

«Мы сделали то, что раньше не делали никогда — по всей стране объявили период нерабочих дней. Как показало дальнейшее развитие ситуации сделали это обосновано, это позволило сохранить человеческие жизни… Благодаря заранее принятым мерам на границах России удалось задержать пик эпидемии на полтора-два месяца».

Президент отметил, что Россия сумела наладить собственное производство лекарств для лечения коронавируса.

Путин поблагодарил медиков и волонтёров: «Особенно отмечу волонтёров, добровольцев, которых за последнее время стало больше».

«Мы с вами вместе доказали, что способны решать задачи исключительной сложности. Если потребуется, все соберем в кулак — ресурсы наших ведущих медцентров, Вооруженных сил, МЧС, волонтеров. Так, как это было в Дагестане, Забайкальском крае и в других регионах», - сказал президент.

Источник: https://t.me/pdmnews