На Кубани стала обязательной сдача анализов на COVID-19 при плановой госпитализации

/COVID-19/

В Краснодарском крае пациенты теперь обязаны провериться на наличие COVID-19 при плановой госпитализации. Расходы оплатит фонд обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба фонда.

В Краснодарском крае пациенты теперь обязаны провериться на наличие COVID-19 при плановой госпитализации. Расходы оплатит фонд обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба фонда.

Согласно приказу Минздрава России пациенты не ранее чем за неделю до госпитализации должны сдать биоматериал из носо- и ротоглотки на наличие коронавируса. Как пояснила председатель Федерального фонда ОМС Елена Чернякова, анализ проводится методом ПЦР, за деньги ФОМС. Просить пациентов самостоятельно оплатить анализы – неправомерно.

При госпитализации больного дополнительно осмотрит терапевт. Врач должен измерить температуру и проверить уровень насыщения крови кислородом. Если у пациента обнаружат повышенную температуру, сниженный уровень кислорода или другие подозрительные симптомы, его могут направить на рентгенографию или компьютерную томографию легких.

– Очень важно, что новым приказом Минздрава утвержден не только порядок госпитализации, но и порядок выписки (перевода) из медицинской организации и критерии выздоровления пациентов. Также важно, что утверждены четкие критерии состояния больных, градация коечного фонда, видов транспортировки. Это поможет не только пациентам, которые должны получить своевременную и качественную медицинскую помощь, но и лечащим врачам, а также врачам-экспертам страховых медицинских организаций, – отмечает Михаил Пушков, заместитель гендиректора страховой медицинской организации «Капитал-МС» и член рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по развитию обязательного медицинского страхования.

Кого положат в стационар после подтвержденного анализа на COVID-19?

1. При подтвержденном заболевании COVID-19 госпитализации подлежат пациенты, если у них отмечается температура 38,5°С в течение 3 дней, насыщение крови кислородом меньше 95%, есть признаки пневмонии с распространенностью изменений в обоих легких более 25%.

2. В стационар направляются пациенты старше 65 лет, имеющие хронические заболевания: артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, острый коронарный синдром, онкологические заболевания, сахарный диабет, ревматоидный артрит, пациенты, получающие сеансы гемодиализа, с иммунодефицитными состояниями и пр. Пациенты, проживающие с людьми старше 65 лет или входящими в группу риска, тоже должны быть госпитализированы.

3. Особый порядок госпитализации предусмотрен и для несовершеннолетних, у которых имеется заболевание COVID-19. Они должны быть направлены в стационар, если температура выше 39,0°С в день обращения или больше 38°С в течение 5 дней, при сатурации менее 95%, признаках дыхательной недостаточности, тахикардии, наличии геморрагической сыпи, наличии любого из экстренных и неотложных признаков и пр.

4. В больницу также направляются дети с тяжелыми фоновыми заболеваниями: иммунодефицит, онкологические заболевания, болезни с нарушениями системы свертывания крови, пороки и заболевания сердца и легких, сахарный диабет, ожирение, хронические тяжелые болезни печени, почек, ЖКТ и пр.

Кроме того, направление в стационар должны выдать, если ребенок проживает вместе с людьми, относящимися к группе риска, а также при отсутствии условий для лечения на дому или гарантий выполнения медицинских рекомендаций.

При выписке или переводе пациента в другой стационар, транспортировка осуществляется санитарным транспортом. Водитель и сопровождающий медицинский работник при этом обязаны использовать средства индивидуальной защиты.

ФОМС рекомендует при возникновении проблем обращаться в страховую медицинскую организацию, которая выдала полис ОМС.

Что для этого нужно сделать?

1. Надо посмотреть на своем медицинском полисе ОМС, в какой страховой компании Вы застрахованы. Возможно, там сразу будет указан телефон, куда обратиться с вопросами.

2. Если телефон на полисе не указан, то телефон контакт-центра можно узнать на сайте страховой медицинской организации.

3. Необходимо позвонить по телефону контакт-центра и изложить проблему.

4. После вашего звонка страховой представитель свяжется с медицинской организацией или с соответствующим органом управления здравоохранением для решения проблемы».

Источник: https://www.mk.ru/