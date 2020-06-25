Впервые за два месяца на Кубани зафиксировали менее 60 случаев заражения COVID-19

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За сутки в Краснодарском крае зафиксировали 59 случаев заражения коронавирусом – впервые за два месяца. Среди заболевших оказались жители Кубани в возрасте от двух до 83 лет, сообщает краевой оперштаб.

Больше всего заболевших в Краснодаре – 13 человек. На втором месте по числу зараженных COVID-19 расположился Сочи – 7 человек. Далее идет Армавир – в городе 6 новых пациентов.

Кроме того, врачи выписали с выздоровлением 4 403 человека, из них 29 – за последние сутки. 70 человек умерли, в том числе за сутки – один пациент.

В обсерваторах сейчас лежат 320 человек. Врачи сообщают, что их состояние удовлетворительное. За все время пандемии в обсерваторах побывали 10 620 человек, у 73 подтвердили коронавирус.

Источник: https://www.mk.ru/