58 новых больных коронавирусом выявили на Кубани за минувшие сутки

/COVID-19/

По данным администрации Краснодарского края, за 26 июня в Краснодарском крае COVID-19 подтвердили у 58 человек, в их числе четверо детей. Возраст пациентов от 5 до 92 лет.

– Общее число заболевших на сегодняшний день – 5801 человек. Из них уже выздоровели более 78% – это 4564 человека. Зафиксировано 73 летальных случая. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 14 пациентов, 2 человека на ЭКМО, – отметили в министерстве здравоохранения региона.

На сегодняшний день в обсерваторах Кубани находятся 313 человек. Напомним, 26 июня 59-летний мужчина скончался в Краснодаре с подтвержденным COVID-19. На Кубани это был уже 71 летальный случай.

Источник: https://www.mk.ru/