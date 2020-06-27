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58 новых больных коронавирусом выявили на Кубани за минувшие сутки

По данным администрации Краснодарского края, за 26 июня в Краснодарском крае COVID-19 подтвердили у 58 человек, в их числе четверо детей. Возраст пациентов от 5 до 92 лет.

– Общее число заболевших на сегодняшний день – 5801 человек. Из них уже выздоровели более 78% – это 4564 человека. Зафиксировано 73 летальных случая. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 14 пациентов, 2 человека на ЭКМО, – отметили в министерстве здравоохранения региона.

На сегодняшний день в обсерваторах Кубани находятся 313 человек. Напомним, 26 июня 59-летний мужчина скончался в Краснодаре с подтвержденным COVID-19. На Кубани это был уже 71 летальный случай.

Источник: https://www.mk.ru/

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Категория: Новости / COVID-19

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