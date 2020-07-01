Столетнюю женщину вылечили от коронавируса в Ростовской области

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В Ростовской области от коронавирусной инфекции удалось излечиться 100-летней женщине, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.

По его словам, жительница Волгодонска попала в больницу в состоянии средней тяжести, у нее был подтвержден коронавирус и внебольничная пневмония. После двух недель в медучреждении женщине стало лучше, врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

«Донские врачи подняли на ноги 100-летнюю пациентку с подтвержденным COVID-19. Жительница Волгодонска, 1920 года рождения, выписана домой после успешного лечения», - подчеркнул Голубев.

В настоящее время в Ростовской области зарегистрировано 9611 случаев заражения коронавирусом, вылечилось 5744 человека, зафиксировано 125 летальных исходов.

Источник: https://www.mk.ru/