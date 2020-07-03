Вакцина против COVID-19 не вызвала осложнений у добровольцев

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Надо продолжать смотреть прививочную реакцию после вакцины от коронавируса COVID-19, следить за динамикой, прокомментировал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Юрий Серебрянский.

Спустя две недели после вакцинации препаратом от коронавируса COVID-19 добровольцы чувствуют себя хорошо, не зафиксировано негативных проявлений, сообщают СМИ со ссылкой на Минобороны РФ. Тестирование проводится совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Завершить все клинические испытания вакцины против коронавируса планируется к концу июля.

"Когда вводится вакцина, бывает так называемая прививочная реакция, которая сопровождается небольшим однократным подъемом температуры. Дальше она должна уйти. Прививочная реакция может быть кратковременной. Надо смотреть дальше – посмотреть динамику иммуноглобулинов А, М, G, посмотреть свертывание крови, разрушаются ли эритроциты. В этом есть некоторое сходство с малярией, поэтому вначале кинулись применять противомалярийные препараты", – объяснил Юрий Серебрянский.

Всем хочется, чтобы к осени появилась вакцина, и идет мировая гонка, чья вакцина будет востребована.

"Должна быть создана экспертная независимая группа, которая будет не протекционировать какую-то вакцину, а на основании изучения возможных побочных эффектов остановится на максимально щадящей вакцине. Ситуация нестабильна, всем хочется, чтобы было максимальное число привитых людей и не было тяжелых вспышек. Существует и популяционный иммунитет – самозаражение друг друга. Но не надо стремиться специально поконтактировать, чтобы заболеть и получить иммуноглобулины", – сказал Юрий Серебрянский.

Вирус будет вести себя скромнее, как грипп или другие респираторные вирусные инфекции, когда иммунитет будут иметь до 50-60% населения, считает заслуженный врач России.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/