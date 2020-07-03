Отец Нурмагомедова умер из-за осложнений после коронавируса

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Глава Минспорта Дагестана Магомед Магомедов сообщил, что причиной смерти тренера и отца российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа стали осложнения после перенесенной им коронавирусной инфекции.

Магомедов сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с коронавирусом. Анваргаджи Вечедов, глава Цумадинского района Дагестана, в котором расположено родное село Нурмагомедова, сказал, что похороны Абдулманапа пройдут в ночь на субботу.

Глава Дагестана Владимир Васильев отметил, что Абдулманап был гордостью всей республики.

За свою карьеру 57-летний Абдулманап воспитал множество борцов и бойцов ММА, в том числе своего сына Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева, которые выступают в промоушене UFC.

Источник: https://news.sportbox.ru