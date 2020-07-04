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На Кубани 59 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Краснодарском крае выявлено 59 новых случаев заражения COVID-19. Из них 17 в Краснодаре. Среди всех заболевших 33 женщины и 26 мужчин в возрасте до 84 лет.

На данный момент в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ в больницах края находятся 15 человек. Всего на Кубани за всё время заразились коронавирусом 6218 человек. Из них 4980 уже здоровы, 81 пациент умер, сообщили в пресс-службе администрации края.

Источник: https://kuban.mk.ru/

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Категория: Новости / COVID-19

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