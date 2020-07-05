ЗАБОЛЕЛИ/ВЫЗДОРОВЕЛИ/УМЕРЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА

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Собираем информацию по округам.

Оперативные данные Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора на 05.07.2020

В России зарегистрирован 681 251 (+6 736 за сутки) случай коронавируса в 84 регионах, выздоровели 450 750 (+3 871) человек, умерли – 10 161 (+134) человек.

Именно в таком порядке идут цифры: заболели/выздоровели/умерли (в порядке убывания).

ЦФО

Москва 224 860/157 020/3 953

Московская 59 053/38 348/947

Воронежская 8 359/4 962/44

Тульская 7 046/5 906/125

Брянская 6 479/4 716/34

Калужская 6 272/3 977/48

Рязанская 5 394/3 915/20

Курская 5 340/3 424/39

Ивановская 5 034/3 116/49

Ярославская 4 991/ 3 741/19

Тамбовская 4 944/3 200/19

Белгородская 4 806/3 966/42

Смоленская 4 782/2 608/68

Орловская 4 684/3 150/73

Владимирская 4 598/3 154/74

Липецкая 3 958/2 561/18

Тверская 3 835/2 842/80

Костромская 1 676/1 051/21

СЗФО

Санкт-Петербург 25 536/19 994/1 345

Архангельская 6 196/3 288/68

Мурманская 5 903/3 704/21

Ленинградская 4 688/4 202/34

Коми 3 640/1 935/35

Новгородская 3 105/965/28

Псковская 3 018/1 348/26

Калининградская 2 521/1 630/38

Вологодская 1 709/1 301/17

Карелия 1 499/676/3

Ненецкий АО 152/40/0

УрФО

Свердловская 14 033/8 342/124

ХМАО 10 301/5 326/69

Челябинская 7 861/4 122/88

ЯНАО 6 555/2 635/44

Тюменская 3 397/2 073/18

Курганская 947/528/1

ПФО

Нижегородская 18 614/12 157/263

Саратовская 6 941/3 759/45

Ульяновская 6 308/3 501/48

Башкирия 5 591/3 301/19

Чувашия 5 386/3 008/40

Пензенская 5 347/4 925/48

Самарская 5 264/3 101/58

Татарстан 4 749/3 764/13

Оренбургская 4 170/3 072/22

Пермский край 3 964/2 935/80

Мордовия 3 542/2 397/27

Кировская 3 404/2 916/42

Марий-Эл 3 100/2 853/24

Удмуртия 1 519/1 139/17

ДФО

Приморский край 4 667/3 077/51

Хабаровский край 4 644/2 228/30

Саха (Якутия) 4 467/3 393/32

Забайкальский край 3 355/2 307/43

Бурятия 3 100/2 191/21

Камчатка 2 422/1 256/28

Амурская 1 860/927/13

Сахалинская 953/360/0

Магаданская 928/515/4

Еврейская 438/362/6

Чукотка 139/133/1

СФО

Красноярский край 9 585/5 017/164

Иркутская 8 501/3 257/69

Новосибирская 6 505/4 071/112

Тыва 5 008/1 721/4

Алтайский край 4 414/3 228/44

Омская 4 036/2 173/33

Томская 2 557/1 350/20

Хакасия 2 055/1 389/17

Кемеровская 1 944/884/10

Алтай 849/367/1

ЮФО

Ростовская 10 075/6 823/139

Волгоградская 6 783/3 307/43

Краснодарский край 6 280/5 014/82

Астраханская 3 617/2 395/33

Адыгея 2 094/1 471/14

Калмыкия 1 915/1 110/25

Крым 723/568/11

Севастополь 245/187/5

СКФО

Дагестан 8 132/6 124/391

Ставропольский край 5 569/3 629/103

Кабардино-Балкария 5 251/4 061/56

Северная Осетия 4 114/3 576/67

Карачаево-Черкессия 3 817/1 853/15

Ингушетия 3 154/2 494/69

Чечня 1 772/1 212/24

P.S. Еще раз напоминаем, что вся официальная информация за текущие сутки в сводках транслируется на следующий день!