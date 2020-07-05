ЗАБОЛЕЛИ/ВЫЗДОРОВЕЛИ/УМЕРЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА
Собираем информацию по округам.
Оперативные данные Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора на 05.07.2020
В России зарегистрирован 681 251 (+6 736 за сутки) случай коронавируса в 84 регионах, выздоровели 450 750 (+3 871) человек, умерли – 10 161 (+134) человек.
Именно в таком порядке идут цифры: заболели/выздоровели/умерли (в порядке убывания).
ЦФО
Москва 224 860/157 020/3 953
Московская 59 053/38 348/947
Воронежская 8 359/4 962/44
Тульская 7 046/5 906/125
Брянская 6 479/4 716/34
Калужская 6 272/3 977/48
Рязанская 5 394/3 915/20
Курская 5 340/3 424/39
Ивановская 5 034/3 116/49
Ярославская 4 991/ 3 741/19
Тамбовская 4 944/3 200/19
Белгородская 4 806/3 966/42
Смоленская 4 782/2 608/68
Орловская 4 684/3 150/73
Владимирская 4 598/3 154/74
Липецкая 3 958/2 561/18
Тверская 3 835/2 842/80
Костромская 1 676/1 051/21
СЗФО
Санкт-Петербург 25 536/19 994/1 345
Архангельская 6 196/3 288/68
Мурманская 5 903/3 704/21
Ленинградская 4 688/4 202/34
Коми 3 640/1 935/35
Новгородская 3 105/965/28
Псковская 3 018/1 348/26
Калининградская 2 521/1 630/38
Вологодская 1 709/1 301/17
Карелия 1 499/676/3
Ненецкий АО 152/40/0
УрФО
Свердловская 14 033/8 342/124
ХМАО 10 301/5 326/69
Челябинская 7 861/4 122/88
ЯНАО 6 555/2 635/44
Тюменская 3 397/2 073/18
Курганская 947/528/1
ПФО
Нижегородская 18 614/12 157/263
Саратовская 6 941/3 759/45
Ульяновская 6 308/3 501/48
Башкирия 5 591/3 301/19
Чувашия 5 386/3 008/40
Пензенская 5 347/4 925/48
Самарская 5 264/3 101/58
Татарстан 4 749/3 764/13
Оренбургская 4 170/3 072/22
Пермский край 3 964/2 935/80
Мордовия 3 542/2 397/27
Кировская 3 404/2 916/42
Марий-Эл 3 100/2 853/24
Удмуртия 1 519/1 139/17
ДФО
Приморский край 4 667/3 077/51
Хабаровский край 4 644/2 228/30
Саха (Якутия) 4 467/3 393/32
Забайкальский край 3 355/2 307/43
Бурятия 3 100/2 191/21
Камчатка 2 422/1 256/28
Амурская 1 860/927/13
Сахалинская 953/360/0
Магаданская 928/515/4
Еврейская 438/362/6
Чукотка 139/133/1
СФО
Красноярский край 9 585/5 017/164
Иркутская 8 501/3 257/69
Новосибирская 6 505/4 071/112
Тыва 5 008/1 721/4
Алтайский край 4 414/3 228/44
Омская 4 036/2 173/33
Томская 2 557/1 350/20
Хакасия 2 055/1 389/17
Кемеровская 1 944/884/10
Алтай 849/367/1
ЮФО
Ростовская 10 075/6 823/139
Волгоградская 6 783/3 307/43
Краснодарский край 6 280/5 014/82
Астраханская 3 617/2 395/33
Адыгея 2 094/1 471/14
Калмыкия 1 915/1 110/25
Крым 723/568/11
Севастополь 245/187/5
СКФО
Дагестан 8 132/6 124/391
Ставропольский край 5 569/3 629/103
Кабардино-Балкария 5 251/4 061/56
Северная Осетия 4 114/3 576/67
Карачаево-Черкессия 3 817/1 853/15
Ингушетия 3 154/2 494/69
Чечня 1 772/1 212/24
P.S. Еще раз напоминаем, что вся официальная информация за текущие сутки в сводках транслируется на следующий день!