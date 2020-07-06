Можно ли стать бесплодным после COVID?

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Откуда у мужчин берутся проблемы с потенцией и репродуктивной функцией? Об этом радио Sputnik рассказал уролог, главный врач Клиники современной медицины Николай Захарченко.

Некоторые эксперты выражают опасения, что часть мужчин, которые заразились коронавирусом, могут стать бесплодными из-за серьезного ухудшения качества спермы.

Однако, как отметил в интервью радио Sputnik уролог, главный врач Клиники современной медицины Николай Захарченко, исследований нет, и утверждать, что существует четкая взаимосвязь, нельзя.

"Эта проблема до конца не изучена, только пытаются что-то выяснить. Не должно так быть. Достоверных исследований, что при коронавирусе идет поражение мужской репродуктивной системы, нет", - отметил Николай Захарченко.

Впрочем, по его оценке, проблемы с репродуктивной системой у мужчин с каждым годом все серьезнее – все больший процент спермограмм показывает малую подвижность сперматозоидов. Это, как и проблемы с потенцией, может быть не в последнюю очередь связано с сидячим образом жизни, полагает Николай Захарченко.

"Надо вести активный образ жизни – естественно, это занятия спортом, но не перетруждаться. Плюс к этому, соблюдать диету – это должны быть молочно-растительные продукты. Не переедать животных жиров", - советует Николай Захарченко.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/