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В Башкирии коронавирусом перед ЕГЭ заразились учителя-организаторы

В Башкирии перед Единым Государственным Экзаменом учителя заразились новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

По его словам, ему поступила информация, что двум-трем педагогам-организаторам экзамена поставлен диагноз Covid-19.

Радий Хабиров поручил министру образования РБ Айбулату Хажину пристально следить за санитарными нормами во время экзаменов. Напомним, сегодня, 6 июля, начался масштабная проверка знаний по русскому языку. Его будут сдавать около 10 тысяч выпускников.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2020/7/6/health/13754-v_bashkirii_koronavirusom_pered_ege_zarazilis_uchitelya_organizatory

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Категория: Новости / COVID-19

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