/COVID-19/

За последние сутки в России выявлено 6 368 новых случаев коронавируса в 82 регионах.

Из них 29,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 198 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 9 551 человек.

Москва - 629

Ханты-Мансийский АО - 283

Санкт-Петербург - 278

Иркутская область - 245

Свердловская область - 226

Нижегородская область - 198

Ямало-Ненецкий АО - 189

Московская область - 177

Алтайский край - 171

Мурманская область - 158

Воронежская область - 139

Челябинская область - 138

Красноярский край - 132

Архангельская область - 119

Новосибирская область - 113

Ульяновская область - 105

Республика Коми - 104

Самарская область - 102

Саратовская область - 95

Хабаровский край - 94

Волгоградская область - 92

Ростовская область - 90

Оренбургская область - 86

Омская область - 82

Ставропольский край - 79

Тюменская область - 78

Республика Тыва - 73

Пензенская область - 68

Тульская область - 67

Чувашская Республика - 67

Кемеровская область - 67

Ивановская область - 66

Приморский край - 60

Краснодарский край - 59

Курганская область - 58

Орловская область - 54

Кировская область - 53

Томская область - 53

Ленинградская область - 52

Пермский край - 52

Белгородская область - 49

Республика Дагестан - 48

Республика Башкортостан - 48

Владимирская область - 47

Калужская область - 47

Кабардино-Балкарская Республика - 46

Республика Саха (Якутия) - 46

Камчатский край - 45

Смоленская область - 42

Тамбовская область - 42

Забайкальский край - 42

Сахалинская область - 42

Брянская область - 41

Астраханская область - 40

Курская область - 39

Ярославская область - 38

Псковская область - 38

Рязанская область - 36

Тверская область - 36

Новгородская область - 36

Республика Татарстан - 36

Республика Мордовия - 35

Костромская область - 34

Липецкая область - 34

Республика Бурятия - 34

Карачаево-Черкесская Республика - 32

Республика Марий Эл - 29

Амурская область - 28

Республика Хакасия - 26

Республика Адыгея - 24

Республика Алтай - 22

Республика Северная Осетия - 20

Вологодская область - 19

Республика Карелия - 17

Удмуртская Республика - 17

Республика Ингушетия - 16

Калининградская область - 14

Магаданская область - 12

Чеченская Республика - 9

Еврейская АО - 5

Севастополь - 5

Чукотский АО - 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 694 230 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 494 летальных исхода, выздоровели 463 880 человек.