В России выявлено 6 368 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 6 368 новых случаев коронавируса в 82 регионах.
Из них 29,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 198 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 9 551 человек.
Москва - 629
Ханты-Мансийский АО - 283
Санкт-Петербург - 278
Иркутская область - 245
Свердловская область - 226
Нижегородская область - 198
Ямало-Ненецкий АО - 189
Московская область - 177
Алтайский край - 171
Мурманская область - 158
Воронежская область - 139
Челябинская область - 138
Красноярский край - 132
Архангельская область - 119
Новосибирская область - 113
Ульяновская область - 105
Республика Коми - 104
Самарская область - 102
Саратовская область - 95
Хабаровский край - 94
Волгоградская область - 92
Ростовская область - 90
Оренбургская область - 86
Омская область - 82
Ставропольский край - 79
Тюменская область - 78
Республика Тыва - 73
Пензенская область - 68
Тульская область - 67
Чувашская Республика - 67
Кемеровская область - 67
Ивановская область - 66
Приморский край - 60
Краснодарский край - 59
Курганская область - 58
Орловская область - 54
Кировская область - 53
Томская область - 53
Ленинградская область - 52
Пермский край - 52
Белгородская область - 49
Республика Дагестан - 48
Республика Башкортостан - 48
Владимирская область - 47
Калужская область - 47
Кабардино-Балкарская Республика - 46
Республика Саха (Якутия) - 46
Камчатский край - 45
Смоленская область - 42
Тамбовская область - 42
Забайкальский край - 42
Сахалинская область - 42
Брянская область - 41
Астраханская область - 40
Курская область - 39
Ярославская область - 38
Псковская область - 38
Рязанская область - 36
Тверская область - 36
Новгородская область - 36
Республика Татарстан - 36
Республика Мордовия - 35
Костромская область - 34
Липецкая область - 34
Республика Бурятия - 34
Карачаево-Черкесская Республика - 32
Республика Марий Эл - 29
Амурская область - 28
Республика Хакасия - 26
Республика Адыгея - 24
Республика Алтай - 22
Республика Северная Осетия - 20
Вологодская область - 19
Республика Карелия - 17
Удмуртская Республика - 17
Республика Ингушетия - 16
Калининградская область - 14
Магаданская область - 12
Чеченская Республика - 9
Еврейская АО - 5
Севастополь - 5
Чукотский АО - 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 694 230 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 494 летальных исхода, выздоровели 463 880 человек.