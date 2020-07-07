Статистика COVID-19 в России
ЗАБОЛЕЛИ/ВЫЗДОРОВЕЛИ/УМЕРЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА. Собираем информацию по округам.
Оперативные данные Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора на 07.07.2020
В России зарегистрирован 694 230 (+6 368 за сутки) случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 463 880 (+9 551) человек, умерли – 10 494 (+198) человек.
Именно в таком порядке идут цифры: заболели/выздоровели/умерли (в порядке убывания).
ЦФО
Москва 226 174/159 718/3 999
Московская 59 522/39 191/965
Воронежская 8 644/5 302/47
Тульская 7 182/5 966/133
Брянская 6 563/4 740/34
Калужская 6 368/4 123/48
Рязанская 5 469/4 026/21
Курская 5 422/3 573/41
Ивановская 5 168/3 177/49
Ярославская 5 069/ 3 920/22
Тамбовская 5 030/3 359/19
Белгородская 4 906/4 133/42
Смоленская 4 865/2 667/71
Орловская 4 795/3 278/73
Владимирская 4 694/3 300/80
Липецкая 4 026/2 676/18
Тверская 3 909/2 966/86
Костромская 1 730/1 077/22
СЗФО
Санкт-Петербург 26 094/20 359/1 437
Архангельская 6 419/3 393/72
Мурманская 6 196/3 735/21
Ленинградская 4 792/4 211/34
Коми 3 866/2 022/35
Новгородская 3 178/1 030/28
Псковская 3 082/1 474/31
Калининградская 2 553/1 706/40
Вологодская 1 749/1 366/17
Карелия 1 531/701/3
Ненецкий АО 158/43/0
УрФО
Свердловская 14 529/8 726/138
ХМАО 10 873/5 695/75
Челябинская 8 127/4 281/88
ЯНАО 6 941/2 689/47
Тюменская 3 638/2 202/18
Курганская 1 058/568/1
ПФО
Нижегородская 19 024/12 606/271
Саратовская 7 135/3 881/46
Ульяновская 6 520/3 680/49
Башкирия 5 686/3 446/19
Чувашия 5 521/3 053/43
Самарская 5 501/3 191/58
Пензенская 5 486/4 957/52
Татарстан 4 823/3 786/14
Оренбургская 4 339/3 204/23
Пермский край 4 069/2 976/86
Мордовия 3 646/2 495/27
Кировская 3 512/3 004/42
Марий-Эл 3 157/2 864/24
Удмуртия 1 554/1 210/17
ДФО
Хабаровский край 4 820/2 280/33
Приморский край 4 792/3 135/54
Якутия 4 550/3 626/34
Забайкальский край 3 441/2 422/44
Бурятия 3 175/2 289/22
Камчатка 2 514/1 460/28
Амурская 1 917/978/16
Сахалинская 1 035/385/0
Магаданская 947/534/4
Еврейская 446/365/6
Чукотка 141/136/1
СФО
Красноярский край 9 848/5 421/172
Иркутская 8 985/3 756/76
Новосибирская 6 724/4 300/120
Тыва 5 156/1 915/19
Алтайский край 4 709/3 383/47
Омская 4 202/2 322/37
Томская 2 661/1 457/21
Хакасия 2 109/1 532/18
Кемеровская 2 085/957/10
Алтай 891/417/1
ЮФО
Ростовская 10 256/7 068/146
Волгоградская 6 969/3 420/45
Краснодарский край 6 399/5 198/83
Астраханская 3 738/2 414/35
Адыгея 2 145/1 546/14
Калмыкия 1 947/1 143/26
Крым 761/581/11
Севастополь 254/196/5
СКФО
Дагестан 8 232/6 273/397
Ставропольский край 5 728/3 660/106
Кабардино-Балкария 5 343/4 240/60
Северная Осетия 4 155/3 601/67
Карачаево-Черкессия 3 882/2 002/15
Ингушетия 3 185/2 502/70
Чечня 1 795/1 220/25
P.S. Еще раз напоминаем, что вся официальная информация за текущие сутки в сводках транслируется на следующий день!