Статистика COVID-19 в России

/COVID-19/

ЗАБОЛЕЛИ/ВЫЗДОРОВЕЛИ/УМЕРЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА. Собираем информацию по округам.

Оперативные данные Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора на 07.07.2020

В России зарегистрирован 694 230 (+6 368 за сутки) случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 463 880 (+9 551) человек, умерли – 10 494 (+198) человек.

Именно в таком порядке идут цифры: заболели/выздоровели/умерли (в порядке убывания).

ЦФО

Москва 226 174/159 718/3 999

Московская 59 522/39 191/965

Воронежская 8 644/5 302/47

Тульская 7 182/5 966/133

Брянская 6 563/4 740/34

Калужская 6 368/4 123/48

Рязанская 5 469/4 026/21

Курская 5 422/3 573/41

Ивановская 5 168/3 177/49

Ярославская 5 069/ 3 920/22

Тамбовская 5 030/3 359/19

Белгородская 4 906/4 133/42

Смоленская 4 865/2 667/71

Орловская 4 795/3 278/73

Владимирская 4 694/3 300/80

Липецкая 4 026/2 676/18

Тверская 3 909/2 966/86

Костромская 1 730/1 077/22

СЗФО

Санкт-Петербург 26 094/20 359/1 437

Архангельская 6 419/3 393/72

Мурманская 6 196/3 735/21

Ленинградская 4 792/4 211/34

Коми 3 866/2 022/35

Новгородская 3 178/1 030/28

Псковская 3 082/1 474/31

Калининградская 2 553/1 706/40

Вологодская 1 749/1 366/17

Карелия 1 531/701/3

Ненецкий АО 158/43/0

УрФО

Свердловская 14 529/8 726/138

ХМАО 10 873/5 695/75

Челябинская 8 127/4 281/88

ЯНАО 6 941/2 689/47

Тюменская 3 638/2 202/18

Курганская 1 058/568/1

ПФО

Нижегородская 19 024/12 606/271

Саратовская 7 135/3 881/46

Ульяновская 6 520/3 680/49

Башкирия 5 686/3 446/19

Чувашия 5 521/3 053/43

Самарская 5 501/3 191/58

Пензенская 5 486/4 957/52

Татарстан 4 823/3 786/14

Оренбургская 4 339/3 204/23

Пермский край 4 069/2 976/86

Мордовия 3 646/2 495/27

Кировская 3 512/3 004/42

Марий-Эл 3 157/2 864/24

Удмуртия 1 554/1 210/17

ДФО

Хабаровский край 4 820/2 280/33

Приморский край 4 792/3 135/54

Якутия 4 550/3 626/34

Забайкальский край 3 441/2 422/44

Бурятия 3 175/2 289/22

Камчатка 2 514/1 460/28

Амурская 1 917/978/16

Сахалинская 1 035/385/0

Магаданская 947/534/4

Еврейская 446/365/6

Чукотка 141/136/1

СФО

Красноярский край 9 848/5 421/172

Иркутская 8 985/3 756/76

Новосибирская 6 724/4 300/120

Тыва 5 156/1 915/19

Алтайский край 4 709/3 383/47

Омская 4 202/2 322/37

Томская 2 661/1 457/21

Хакасия 2 109/1 532/18

Кемеровская 2 085/957/10

Алтай 891/417/1

ЮФО

Ростовская 10 256/7 068/146

Волгоградская 6 969/3 420/45

Краснодарский край 6 399/5 198/83

Астраханская 3 738/2 414/35

Адыгея 2 145/1 546/14

Калмыкия 1 947/1 143/26

Крым 761/581/11

Севастополь 254/196/5

СКФО

Дагестан 8 232/6 273/397

Ставропольский край 5 728/3 660/106

Кабардино-Балкария 5 343/4 240/60

Северная Осетия 4 155/3 601/67

Карачаево-Черкессия 3 882/2 002/15

Ингушетия 3 185/2 502/70

Чечня 1 795/1 220/25

P.S. Еще раз напоминаем, что вся официальная информация за текущие сутки в сводках транслируется на следующий день!