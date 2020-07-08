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На Кубани зафиксировали 61 новый случай заражения COVID-19, в Адыгее – 22

В Краснодарском крае за сутки зафиксировали 61 ковид-больного, в Адыгее коронавирус подтвердили у 22 человек.

Всего, как сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, в России выявили 6 562 зараженных в 84 регионах, из них 1 812 человек болеют без яркого проявления симптомов.

Умерли за сутки в стране 173 человека. Информации о летальных случаях на Кубани и в Адыгее нет. Также врачи продолжают выписывать пациентов с выздоровлением. В стране выписали 8 631 человек, из них в Краснодарском крае – 214, в Адыгее – 55.

Источник: https://kuban.mk.ru/

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Категория: Новости / COVID-19

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