Когда ждать конца пандемии коронавируса?

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Второй волны коронавируса или официального конца пандемии ждать не стоит, заявил академик РАН, вирусолог Виталий Зверев. В интервью радио Sputnik он рассказал, что COVID-19 ждет другая судьба.

Пандемию коронавируса объявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Официально завершить ее или объявить новую пандемию, которую называют второй волной, должна эта же структура, но с этим есть проблема, считает Виталий Зверев. По его мнению, у COVID-19 нет четких рамок, а этот вирус теперь с нами навсегда.

"Вирус попал в человеческую популяцию. Он будет в ней всегда циркулировать, поскольку есть люди, которые переносят это заболевание очень легко и без симптомов. Такие люди всегда являются носителями вируса и могут его кому-то передать. Как любое респираторное заболевание, которое легко передается от человека к человеку, коронавирус будет существовать практически всегда", - считает академик РАН.

У COVID-19 теперь могут быть сезонные вспышки, уверен Виталий Зверев. По его словам, в этом ситуация с коронавирусом будет похожа на грипп.

"Все такие респираторные инфекции имеют тенденцию к подъему в осенне-зимний период. Ожидать роста заболеваемости можно с октября по февраль. Это обязательно будет, но будет ли это объявлено новой волной или новым витком, будет зависеть от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая объявила эту пандемию", - рассказал академик РАН в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/