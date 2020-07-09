В России выявлено 6 509 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 6 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах.
Из них 27,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 805 человек.
Москва - 568
Санкт-Петербург - 292
Свердловская область - 276
Ханты-Мансийский АО - 265
Иркутская область - 243
Нижегородская область - 224
Алтайский край - 224
Ямало-Ненецкий АО - 196
Московская область - 192
Мурманская область - 153
Воронежская область - 131
Челябинская область - 129
Красноярский край - 128
Архангельская область - 113
Ульяновская область - 105
Новосибирская область - 101
Хабаровский край - 96
Саратовская область - 94
Ростовская область - 91
Омская область - 89
Волгоградская область - 88
Оренбургская область - 88
Республика Коми - 79
Ставропольский край - 79
Ивановская область - 72
Тюменская область - 72
Пензенская область - 70
Пермский край - 70
Кемеровская область - 69
Сахалинская область - 69
Самарская область - 68
Чувашская Республика - 67
Тульская область - 64
Краснодарский край - 63
Курганская область - 61
Республика Саха (Якутия) - 58
Кировская область - 57
Приморский край - 55
Республика Тыва - 54
Томская область - 54
Ленинградская область - 50
Белгородская область - 48
Курская область - 48
Республика Дагестан - 47
Республика Башкортостан - 47
Владимирская область - 46
Калужская область - 45
Кабардино-Балкарская Республика - 45
Республика Хакасия - 45
Орловская область - 43
Республика Карелия - 42
Камчатский край - 42
Тамбовская область - 41
Ярославская область - 41
Республика Калмыкия - 41
Брянская область - 40
Рязанская область - 40
Смоленская область - 40
Новгородская область - 39
Карачаево-Черкесская Республика - 38
Республика Бурятия - 38
Республика Мордовия - 37
Забайкальский край - 36
Республика Татарстан - 35
Липецкая область - 33
Астраханская область - 33
Удмуртская Республика - 31
Амурская область - 31
Тверская область - 30
Республика Марий Эл - 29
Псковская область - 28
Магаданская область - 27
Костромская область - 26
Республика Алтай - 26
Республика Ингушетия - 23
Вологодская область - 20
Республика Адыгея - 20
Республика Северная Осетия - 18
Республика Крым - 15
Калининградская область - 14
Чеченская Республика - 8
Ненецкий АО - 7
Еврейская АО - 5
Севастополь - 3
Чукотский АО - 1
Всего на сегодняшний день в России выявлен 707 301 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 843 летальных исхода, выздоровели 481 316 человек.