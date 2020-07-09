/COVID-19/

За последние сутки в России выявлено 6 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

Из них 27,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 805 человек.

Москва - 568

Санкт-Петербург - 292

Свердловская область - 276

Ханты-Мансийский АО - 265

Иркутская область - 243

Нижегородская область - 224

Алтайский край - 224

Ямало-Ненецкий АО - 196

Московская область - 192

Мурманская область - 153

Воронежская область - 131

Челябинская область - 129

Красноярский край - 128

Архангельская область - 113

Ульяновская область - 105

Новосибирская область - 101

Хабаровский край - 96

Саратовская область - 94

Ростовская область - 91

Омская область - 89

Волгоградская область - 88

Оренбургская область - 88

Республика Коми - 79

Ставропольский край - 79

Ивановская область - 72

Тюменская область - 72

Пензенская область - 70

Пермский край - 70

Кемеровская область - 69

Сахалинская область - 69

Самарская область - 68

Чувашская Республика - 67

Тульская область - 64

Краснодарский край - 63

Курганская область - 61

Республика Саха (Якутия) - 58

Кировская область - 57

Приморский край - 55

Республика Тыва - 54

Томская область - 54

Ленинградская область - 50

Белгородская область - 48

Курская область - 48

Республика Дагестан - 47

Республика Башкортостан - 47

Владимирская область - 46

Калужская область - 45

Кабардино-Балкарская Республика - 45

Республика Хакасия - 45

Орловская область - 43

Республика Карелия - 42

Камчатский край - 42

Тамбовская область - 41

Ярославская область - 41

Республика Калмыкия - 41

Брянская область - 40

Рязанская область - 40

Смоленская область - 40

Новгородская область - 39

Карачаево-Черкесская Республика - 38

Республика Бурятия - 38

Республика Мордовия - 37

Забайкальский край - 36

Республика Татарстан - 35

Липецкая область - 33

Астраханская область - 33

Удмуртская Республика - 31

Амурская область - 31

Тверская область - 30

Республика Марий Эл - 29

Псковская область - 28

Магаданская область - 27

Костромская область - 26

Республика Алтай - 26

Республика Ингушетия - 23

Вологодская область - 20

Республика Адыгея - 20

Республика Северная Осетия - 18

Республика Крым - 15

Калининградская область - 14

Чеченская Республика - 8

Ненецкий АО - 7

Еврейская АО - 5

Севастополь - 3

Чукотский АО - 1

Всего на сегодняшний день в России выявлен 707 301 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 843 летальных исхода, выздоровели 481 316 человек.