Врач перечислил способы восстановления легких после COVID-19

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Вызванная коронавирусом инфекция сильнее всего «бьет» по работе легких, поэтому способы восстановления для нормального функционирования органа назвал профессор РАН, врач-пульмонолог Кирилл Зыков.

Первым делом, отметил специалист, необходимо полностью отказаться от курения, в том числе вейпов и электронных сигарет. По его словам, очень важна полноценная респираторная реабилитация.

«Это комплекс, целая программа, в которой участвуют специалисты нескольких направлений, в том числе физиотерапевты, специалисты по лечебной физкультуре, диетологи, психологи», - пояснил врач.

Как пишет сайт KP.RU, для хорошего эффекта от реабилитации нобходимо делать упражнения не менее получаса три раза в неделю около двух месяцев. Тренировки должны быть комплексными и сочетать в себе нагрузку с менее активными упражнениями.

Для снижения риска ухудшения состояния легких нужно беречься от ОРВИ, поскольку это может спровоцировать пневмонию, снизить риск бронхолегочных заболеваний.

Источник: https://www.mk.ru/