Врач перечислил способы восстановления легких после COVID-19
Вызванная коронавирусом инфекция сильнее всего «бьет» по работе легких, поэтому способы восстановления для нормального функционирования органа назвал профессор РАН, врач-пульмонолог Кирилл Зыков.
Первым делом, отметил специалист, необходимо полностью отказаться от курения, в том числе вейпов и электронных сигарет. По его словам, очень важна полноценная респираторная реабилитация.
«Это комплекс, целая программа, в которой участвуют специалисты нескольких направлений, в том числе физиотерапевты, специалисты по лечебной физкультуре, диетологи, психологи», - пояснил врач.
Как пишет сайт KP.RU, для хорошего эффекта от реабилитации нобходимо делать упражнения не менее получаса три раза в неделю около двух месяцев. Тренировки должны быть комплексными и сочетать в себе нагрузку с менее активными упражнениями.
Для снижения риска ухудшения состояния легких нужно беречься от ОРВИ, поскольку это может спровоцировать пневмонию, снизить риск бронхолегочных заболеваний.
Источник: https://www.mk.ru/