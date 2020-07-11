За 10 июля на Кубани выявлено 65 случаев заболевания COVID

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В Краснодарском крае подтверждено 65 фактов заболевания коронавирусом за 10 июля, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Одному из пациентов всего три месяца, среди больных есть также 79-летний пенсионер. Мужчин с подтвержденным диагнозом — 32 человека, женщин — 33.

– Всего в крае подтверждено 6654 случая заболевания COVID-19. 85 пациентов умерло. 15 человек находятся на искусственной вентиляции легких, еще трое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации, – добавил источник.

Напомним, по данным на 9 июля, на Кубани коронавирус обнаружили у жителей в возрасте от 10 месяцев до 85 лет. За сутки диагноз подтвердили у 66 человек.

Источник: https://kuban.mk.ru/