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67 новых зараженных COVID-19 выявили на Кубани 11 июля

За минувшие сутки в Краснодарском крае коронавирусом заболело 67 человек. Чаще всего заражаются коронавирусом жители Краснодара и Сочи — по 16 человек.

Среди пациентов 41 женщина и 26 мужчин в возрасте до 91 года.В числе новых пациентов пятеро детей в возрасте от четырех лет.

– Тринадцать пациентов в тяжелом состоянии на ИВЛ в больницах Краснодара, Сочи, Горячего Ключа и Лабинского района. Еще три человека находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации в краевой больнице №1, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Напомним, два пациента с COVID-19 скончались на Кубани 10 июля. 60-летний житель Курганинского района был подключен к ИВЛ около двух недель, однако спасти его жизнь не удалось. 67-летняя пенсионерка из Сочи скончалась через месяц после инфицирования вирусом.

Источник: https://kuban.mk.ru

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Категория: Новости / COVID-19

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