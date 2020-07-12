ЗАБОЛЕЛИ/ВЫЗДОРОВЕЛИ/УМЕРЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА.

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Собираем информацию по округам.

Оперативные данные Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора на 12.07.2020

В России зарегистрирован 727 162 (+6 615 за сутки) случаев коронавируса в 84 регионах, выздоровели 501 061 человек, умерли – 11 335 человек.

Именно в таком порядке идут цифры: заболели/выздоровели/умерли (в порядке убывания).

ЦФО

Москва 229 357/164 560/4 143

Московская 60 492/40 947/1 002

Воронежская 9 280/6 545/63

Тульская 7 500/6 159/153

Брянская 6 770/5 126/35

Калужская 6 608/4 653/51

Рязанская 5 656/4 522/21

Курская 5 634/3 812/46

Ивановская 5 501/3 438/58

Ярославская 5 267/ 4 333/22

Тамбовская 5 239/3 698/19

Белгородская 5 128/4 548/42

Смоленская 5 069/2 971/76

Орловская 5 020/3 596/75

Владимирская 4 917/3 820/90

Липецкая 4 190/2 847/19

Тверская 4 064/3 295/98

Костромская 1 844/1 197/23

СЗФО

Санкт-Петербург 27 570/21 233/1 603

Мурманская 7 049/3 971/29

Архангельская 6 988/4 536/104

Ленинградская 5 037/4 254/37

Коми 4 249/2 312/36

Новгородская 3 376/1 542/52

Псковская 3 214/1 885/36

Калининградская 2 615/1 809/41

Вологодская 1 888/1 484/19

Карелия 1 723/890/3

Ненецкий АО 215/43/0

УрФО

Свердловская 15 909/9 896/157

ХМАО 12 204/6 861/91

Челябинская 8 768/4 938/88

ЯНАО 7 954/3 028/56

Тюменская 4 035/2 478/19

Курганская 1 367/643/2

ПФО

Нижегородская 20 129/14 184/293

Саратовская 7 600/4 231/47

Ульяновская 7 051/4 254/53

Башкирия 5 921/3 994/19

Самарская 5 882/3 596/64

Чувашия 5 830/3 184/46

Пензенская 5 733/5 146/65

Татарстан 4 997/3 916/15

Оренбургская 4 808/3 506/28

Пермский край 4 403/3 340/96

Мордовия 3 829/2 741/29

Кировская 3 779/3 344/44

Марий-Эл 3 296/2 892/26

Удмуртия 1 747/1 360/19

ДФО

Хабаровский край 5 311/2 649/42

Приморский край 5 064/3 677/59

Саха (Якутия) 4 799/4 115/35

Забайкальский край 3 638/2 707/45

Бурятия 3 378/2 513/25

Камчатка 2 713/1 640/29

Амурская 2 097/1 127/23

Сахалинская 1 376/513/0

Магаданская 1 038/597/4

Еврейская 476/398/6

Чукотка 144/137/1

СФО

Красноярский край 10 500/6 692/232

Иркутская 10 094/4 490/94

Новосибирская 7 274/5 164/142

Алтайский край 5 821/3 834/51

Тыва 5 404/2 034/32

Омская 4 656/2 649/40

Томская 2 974/1 673/23

Кемеровская 2 406/1 136/13

Хакасия 2 329/1 738/19

Алтай 1 053/548/1

ЮФО

Ростовская 10 726/8 073/163

Волгоградская 7 427/3 979/48

Краснодарский край 6 721/5 684/87

Астраханская 3 910/2 630/35

Адыгея 2 242/1 734/14

Калмыкия 2 149/1 243/27

Крым 855/645/12

Севастополь 271/208/5

СКФО

Дагестан 8 468/6 761/413

Ставропольский край 6 164/3 971/119

Кабардино-Балкария 5 262/4 745/61

Северная Осетия 4 240/3 688/67

Карачаево-Черкессия 4 044/2 347/17

Ингушетия 3 302/2 524/71

Чечня 1 832/1 240/27

P.S. Еще раз напоминаем, что вся официальная информация за текущие сутки в сводках транслируется на следующий день!