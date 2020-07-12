Заразность коронавируса из-за его мутации выросла на 30%.

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Об этом, ссылаясь на данные исследования, заявил декан медицинской школы Университета Гонконга и профессор Габриэль Леунг, консультирующий местное правительство по COVID-19. Согласно его данным, каждый заболевший теперь может передать инфекцию четырём другим.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в мире более 12,7 млн подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Почти 565,5 тыс. человек скончались, 7 млн выздоровели