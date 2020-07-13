Когда появится вакцина от коронавируса?

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Представляется маловероятным, что полностью эффективная вакцина против коронавирусной инфекции появится в 2021 году, заявил эпидемиолог и член Научного совета при минздраве Франции Арно Фонтане.

"Вакцина – это многие годы разработки. Конечно, сейчас прилагаются беспрецедентные усилия для ее создания, но я буду очень удивлен, если в 2021 году будет эффективная вакцина. Возможно, какая-то вакцина появится, но она будет работать только частично", - заявил специалист в эфире телеканала BFMTV. Также он отметил, что конец эпидемии "еще очень далеко".