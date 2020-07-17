За последние сутки на Кубани подтверждено 66 новых случаев заболевания COVID-19

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В Краснодарском крае подтверждено 66 новых фактов заражения коронавирусом. Еще 67 человек успешно победили болезнь. Всего на Кубани шесть тысяч человек уже вылечились от COVID-19. Об этом сообщает сегодня Информационный центр мониторинга ситуации с коронавирусом.

- Наибольшее число новых пациентов выявили в Краснодаре - 28 человек, в Сочи - 9. Возраст зараженных - от 10 до 80 лет. Среди заболевших 46 женщин и 20 мужчин. В их числе двое детей – в Краснодаре и Сочи, - сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

В кубанских обсерваторах все еще содержатся 225 человек. У 79 анализ на коронавирус показал положительный результат. Напомним, в Краснодарском крае за 15 июля скончались три человека с подтвержденным коронавирусом.

Источник: https://kuban.mk.ru/