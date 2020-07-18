Четверо украинских военных скончались после введения американской вакцины от коронавируса

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Трагедией завершились испытания вакцины от коронавируса, которые проводят в Харьковской области американские вирусологи. С таким заявлением выступил в пятницу на брифинге представитель пресс-службы управления Народной милиции самопровозаглашенной ЛНР Александр Мазейкин.

По его словам, для испытаний инновационного лекарства и вакцины были отобраны 15 кандидатов, в том числе 10 бойцов ВСУ, заболевших коронавирусом. В ходе исследований, у восьми пациентов резуко ухудшилось состояние здоровье и их перевели в реанимацию. Трех человек подключили к аппаратам ИВЛ, передает ЛИЦ.

По словам Мазейкина, врачи неотложной помощи не знали о составе американского препарата, поэтому не могли оказать пациентам необходимой помощи.

"В результате пятеро пациентов, в том числе четверо военнослужащих скончались от осложнений, вызванных инфекцией", - утверждает представитель ЛНР.

Он также отметил, что по неподтвержденным данным экспериментальные вакцины якобы использовали в медучреждениях Харьковской области, что вызвало осложнения у пациентов со слабым иммунитетом. Также он привел данные без ссылок на источник о том, что якобы свыше 110 привитых жителей региона были вынуждены обратиться в медучреждения.

Источник: https://www.mk.ru/