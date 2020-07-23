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В Сочи от коронавируса скончался сотый житель Кубани

В Краснодарском крае уже 100 человек стали жертвами коронавируса. Как сообщает министерство здравоохранения региона, сотый пациент умер за последние сутки в Сочи.

Скончался 55-летний местный житель. За его жизнь боролись врачи городской больницы №5. Мужчина заболел 6 июля. За медицинской помощью обращаться не стал, пытался лечиться самостоятельно. Позже его госпитализировали с тяжелой формой двухсторонней пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.

Состояние пациента продолжало ухудшаться, мужчину подключили к аппарату ИВЛ. Однако спасти больного не удалось.

Источник: https://kuban.mk.ru/

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Категория: Новости / COVID-19

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