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В кубанской столице усилили контроль за соблюдением масочного режима

В Краснодаре масочный режим снова в действии, информирует пресс-служба мэрии. Контроль за соблюдением санитарных норм усилится.

В транспорте, магазинах, аптеках и любых других закрытых помещениях с большим количеством человек жители города обязаны носить защитные маски. Кондукторы, кассиры и сотрудники других заведений имеют право отказать в обслуживании.

Усиление контроля связано с тем, что в Краснодаре и крае снова растет количество заражений COVID-19. Только за сутки в регионе зафиксировали 90 случаев – рекордное количество за последний месяц.

Источник: https://kuban.mk.ru/

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Категория: Новости / COVID-19

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