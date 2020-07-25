Эксперты встревожились: «пандемическая усталость» людей от коронавируса чревата опасностью

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Миллионы людей испытывают сейчас «усталость» от коронавируса. И эксперты опасаются, что «пандемическая усталость» заставляет многих игнорировать рекомендации по профилактике COVID-19 и установленные ограничения. Поэтому нередко забываются и мытье рук, и ношение масок, и соблюдение дистанции с другими людьми. Эта кризисная усталость понятна, но специалисты предостерегают людей от ее последствий.

Гонконгское издание South China Morning Post приводит пример 28-летнего бухгалтера из Гонконга Дика Вонга, который признает, что стал реже мыть руки, но зато чувствует растущую необходимость встречаться с друзьями на улице, несмотря на то, что знает, что не следует этого делать.

Молодой человек оворит, что устал от мер предосторожности, действующих с тех пор, как в январе в Гонконг попал коронавирус.

Сначала Дик Вонг так боялся заразиться, что был готов пойти на все, чтобы защитить себя. Он внимательно следил за новостями, каждые четыре часа менял маску, ежедневно убирал и дезинфицировал свой дом, независимо от того, как поздно он возвращался домой. Не встречался со своими друзьями в течение двух месяцев.

Теперь же он чувствует себя измотанным физически и умственно от стресса из-за страха перед инфекцией, социальной изоляции и изменений в своей повседневной жизни.

Дик Вонг удручен тем, что все его усилия не смогли положить конец кризису. Пандемия не только сохранилась, но и резко ухудшилась в Гонконге, где в этом месяце произошел всплеск числа новых случаев.

«Сейчас я едва могу набраться сил, чтобы что-то предпринять, – рассказывает он. – В течение многих месяцев я держался максимально настороже и принимал все необходимые меры, чтобы защитить себя от инфекции. Это сильно измотало меня ».

Как пишет South China Morning Post, Дик Вонг не одинок в переживании того, что эксперты называют «пандемической усталостью». В связи с тем, что глобальный кризис в области здравоохранения затянулся более чем на шесть месяцев, а конца ему не видно, многие стали все больше разочаровываться в мерах предосторожности, касающихся COVID-19.

Эксперты предупреждают, что такое отношение может усугубить последствия кризиса. В том же Гонконге в результате нового всплеска инфекций число подтвержденных случаев возросло до 2300, при этом 16 человек умерли.

Несмотря на эту новую волну коронавируса, многие гонконгцы игнорируют предупреждения органов здравоохранения и стекаются на пляжи, некоторые без масок. Другие отказываются носить маски в общественном транспорте, хотя правительство обязало это сделать, пригрозив максимальным штрафом в 5000 гонконгских долларов. На днях было введено обязательное ношение масок во всех закрытых общественных местах.

Клинический психолог Черри Линь Лиюн из Гонконгского Красного Креста говорит, что пандемическая усталость – это психосоциальное явление, вызванное продолжительным периодом бодрствования, уменьшением страха перед пандемией, изменением распорядка дня и неопределенностью в жизни.

Те, кто страдает этим явлением, чувствуют физическую и умственную усталость, некоторые становятся менее бдительными и более расслабленно относятся к мерам предосторожности.

«Люди не моют руки так часто, как в начале вспышки», - говорит Черри Линь, добавляя, что другие начинают пренебрегать советами о том, что лучше не выходить на улицу.

Психиатр д-р Хуэй Лункит говорит, что пандемическая усталость начала поражать людей еще в марте, когда кризис был серьезным, несмотря на принятые меры по ограничению свободы и социальной изоляции. Многие разочаровались, что их усилия не смогли взять под контроль пандемию, говорит он.

«Пандемическая усталость может, с одной стороны, сделать общественность менее тревожной и напуганной, но, с другой стороны, она может заставить людей ослабить свою защиту», - считает психиатр.

Эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Джозеф Цан Кайянь считает, что пандемическая усталость, возможно, способствовала возобновлению случаев COVID-19. Он говорит, что к этому изменению отношения нужно относиться серьезно, иначе это может усугубить кризис.

Длительная пандемия также сказывается на людях с проблемами психического здоровья. Заместитель директора некоммерческой организации Гонконгской ассоциации психического здоровья Чин Чикон предупреждает, что пандемическая усталость может оказать пагубное воздействие как на отдельных людей, так и на общество.

«Значительные изменения, вызванные пандемией, оказали огромное давление на людей, и длительное пребывание в напряжении как физическом, так и эмоциональном может привести к психическим проблемам», - говорит он.

Эксперт добавляет, что усталость также влияет на деятельность людей на работе и может ухудшить их отношения, в то же время делая все людей более спокойными в отношении мер предосторожности против пандемии или отказа от них, что представляет угрозу для здоровья общества.

Специалист считает, что важно признать и преодолевать пандемическую усталость, тем более что пандемия вряд ли закончится в ближайшее время.

Он предлагает разработать новые процедуры для восстановления чувства контроля в жизни, такие как выделение времени для занятий спортом, использование технологий, позволяющих оставаться на связи с семьей и друзьями, и четкое представление о времени для работы и отдыха.

Клинический психолог д-р Элиза Чун Йилай, руководитель службы психологической поддержки Гонконгского Красного Креста, говорит, что власти и общественность нуждаются в смене стратегий борьбы с пандемической усталостью, поскольку страх перед коронавирусом больше не работает так, как прежде: «Пандемия продолжается так долго, что люди миновали стадию чисто мотивированного страха, диктующую необходимость принимать защитные меры».

Доктор Чун говорит, что люди, которые знают, что у них пандемическая усталость, должны признать, что соблюдение мер предосторожности защитит их самих, их общины и все общество.

Источник: https://www.mk.ru/