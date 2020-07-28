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Властям Армавира дали сутки на выяснение причин внезапной вспышки COVID-19

Властей Армавира обязали в течение суток выяснить причины внезапного роста заболеваемости COVID-19, сообщает телеграм-канал «Красная, 35». Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко поручил на совещании регионального оперштаба как можно скорее разобраться с проблемой.

Всего за неделю в городе зафиксировали 54 случая заражения. Среди заболевших – две семьи, которые выезжали в Ставрополь и Черкесск, а также девять работников местных отделений банка. Некоторые пациенты, предположительно, заразились на похоронах. 28 июля диагноз подтвердился еще у четырех армавирцев.

Краевой Роспотребнадзор оценил ситуацию и отметил, что Армавир – одна из наиболее сложных территорий в вопросе выявления причин заражений. До сих пор не известно, как и где заразились многие горожане. Также в Роспотребнадзоре высказали предположение, что основной причиной стало нарушение актуальных санитарных норм в условиях пандемии.

Источник: https://kuban.mk.ru/

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Категория: Новости / COVID-19

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