В Сочи из-за коронавируса закрыли Адлерский районный суд

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Пресс-служба Адлерского районного суда Сочи сообщила, что в здании введен карантин, работа суда приостановлена.

"У одного из клиентов выявили коронавирус, после чего анализы взяли у всех сотрудников", - приводит телеграм-канал "Подъем" сообщение пресс-службы суда.

Приема посетителей в суде не будет до тех пор, пока не придут результаты анализов всех 50 сотрудников.

При этом издание отмечается, что сейчас курорты Сочи переполнены и приходят сообщения, что и отдыхающие заражаются коронавирусом. Так стало известно, что заразизалась коронавирусом отдыхавшая в Сочи семья чемпиона мира по биатлону, депутата Госдумы Антона Шипулина. Спортсмен рассказал, что сам он, дочь и теща переносят заболевание в легкой форме, а супругу госпитализировали.

Источник: https://kuban.mk.ru/