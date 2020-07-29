Ситуация с covid-19 в РФ

/COVID-19/

Новые данные на 29.07.2020.

Всего: 828990(823515 вчера) случаев заболевания в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до

620333(612217 вчера) человек, умерло 13673(13504 вчера) человека.

За сутки: 5475(5395 вчера) случаев заболевания в 84(84 вчера) регионах страны, 169(150 вчера) человек скончалось, 8116(8888 вчера) человек вылечилось.

В Москве всего: 239986(239315 вчера) случаев заражения, 4434(4421 вчера) человека скончалось, полное излечение зафиксировано у 176437(175812 вчера) человек.

За сутки в Москве: 671(674 вчера) случай заболевания, 625(827 вчера) человек выздоровело, 13(10 вчера) человек скончалось.

Коэффициент распространения коронавируса: в России - 0,95(0,97 вчера), в Москве - 1,07(1,08 вчера).