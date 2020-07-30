ЗАБОЛЕЛИ/ВЫЗДОРОВЕЛИ/УМЕРЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА

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Собираем информацию по округам.

Оперативные данные Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора на 30.07.2020

В России зарегистрирован 834 499 (+5 509 за сутки) случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 629 655 (+9 322) человек, умерли – 13 802 (+129) человек.

Именно в таком порядке идут цифры: заболели/выздоровели/умерли (в порядке убывания).

ЦФО

Москва 240 664/7 908/4 446

Московская 63 299/46 365/1 105

Воронежская 11 065/8 976/80

Тульская 8 293/6 870/229

Брянская 7 340/5 863/35

Калужская 7 179/5 902/56

Ивановская 6 401/4 990/91

Рязанская 6 266/5 833/29

Курская 6 189/4 701/49

Ярославская 5 996/5 299/28

Тамбовская 5 959/4 790/30

Белгородская 5 910/5 528/47

Смоленская 5 633/4 003/97

Орловская 5 614/4 295/89

Владимирская 5 563/5 152/136

Тверская 4 567/3 821/140

Липецкая 4 536/3 632/22

Костромская 2 175/1 621/26

СЗФО

Санкт-Петербург 31 302/23 292/2 023

Мурманская 10 093/5 943/74

Архангельская 8 641/7 229/169

Ленинградская 5 837/4 513/56

Коми 5 259/3 918/50

Новгородская 3 729/2 482/71

Псковская 3 686/2 529/53

Калининградская 2 854/2 346/45

Вологодская 2 378/1 960/24

Карелия 2 245/1 369/12

Ненецкий АО 273/82/0

УрФО

Свердловская 20 372/16 375/264

ХМАО 16 162/2 452/128

Челябинская 11 080/6 435/92

ЯНАО 10 904/7 631/77

Тюменская 5 755/4 372/25

Курганская 2 199/1 543/9

ПФО

Нижегородская 23 647/19 078/379

Саратовская 9 308/5 547/58

Ульяновская 8 995/6 273/73

Оренбургская 6 809/5 273/46

Самарская 6 797/4 848/87

Башкирия 6 711/5 108/22

Чувашия 6 694/3 680/51

Пензенская 6 452/5 506/81

Пермский край 5 794/4 226/150

Татарстан 5 569/4 499/22

Кировская 4 723/4 458/69

Мордовия 4 457/3 389/34

Марий-Эл 3 752/3 199/33

Удмуртия 2 341/1 898/24

ДФО

Хабаровский край 7 428/4 603/58

Приморский край 6 712/5 169/79

Якутия 5 727/5 317/57

Забайкальский край 4 070/3 674/47

Бурятия 4 046/3 278/39

Камчатка 3 336/2 971/42

Амурская 2 724/1 945/47

Сахалинская 2 498/970/0

Магаданская 1 298/948/12

Еврейская 532/455/8

Чукотка 152/148/1

СФО

Иркутская 13 282/8 370/171

Красноярский край 13 000/11 626/325

Новосибирская 9 241/7 425/223

Алтайский край 8 998/7 176/66

Омская 6 643/4 176/68

Тыва 6 080/4 010/55

Томская 4 091/2 593/34

Кемеровская 3 481/2 328/18

Хакасия 2 818/2 444/32

Алтай 1 529/1 079/3

ЮФО

Ростовская 12 808/10 285/219

Волгоградская 9 052/5 448/61

Краснодарский край 8 170/7 000/110

Астраханская 4 538/3 599/47

Адыгея 2 714/2 081/20

Калмыкия 2 589/1 883/38

Крым 1 163/897/15

Севастополь 343/276/9

СКФО

Дагестан 9 223/8 174/445

Ставропольский край 8 109/5 377/154

Кабардино-Балкария 5 962/5 501/70

Северная Осетия 4 531/4 021/67

Карачаево-Черкессия 4 433/3 132/21

Ингушетия 3 665/2 917/73

Чечня 2 046/1 357/32

P.S. Еще раз напоминаем, что вся официальная информация за текущие сутки в сводках транслируется на следующий день!