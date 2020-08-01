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В Армавире из-за коронавируса закрыли поликлинику

Четвёртую городскую поликлинику Армавира закрыли для проведения комплекса мероприятий, которые должны предотвратить распространение COVID-19.

Пациентов временно будут направлять в другие медицинские учреждения города. Администрация Армавира также напомнила пожилым людям старше 65 лет о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

Ранее в городе произошла вспышка новой болезни, об этом писал "МК на Кубани". Краевой Роспотребнадзор назвал Армавир одной из самых сложных в плане выявления причин заболеваний территорией. До сих пор неясно каким путём заразились многие горожане. В ведомстве считают, что причиной вспышки могло послужить нарушение карантинных предписаний.

Источник: https://kuban.mk.ru/

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Категория: Новости / COVID-19

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