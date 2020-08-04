В Краснодаре краевая больница получила новую технику для борьбы с коронавирусом

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В Краснодаре в ГБУЗ «Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В. Очаповского» пришло новое оборудование для борьбы с коронавирусом, а также для лечения и диагностики других заболеваний.

На медицинскую технику из федеральных средств потратили более 132 млн рублей.

Всего лечебное учреждение получило 600 единиц техники, включая пульсоксиметры, бронхоскопы, рентген-аппараты и аппараты для гемодиализа, уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также медики получили эндовидеоскопический комплекс, который поможет врачам проводить сложные урологические операции, и системы ультразвуковой диагностики.

Источник: https://kuban.mk.ru/