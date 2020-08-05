На турецких курортах произошел всплеск заболеваемости коронавирусом

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Число заражений коронавирусом в Турции резко увеличилось после того, как республика открыла границы с Россией. Об этом сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа в своем Twitter-аккаунте.

«Мы впервые за долгое время видим серьезное увеличение числа заражений», — написал министр. По его данным, за 4 августа в стране зафиксировали 1083 новых случая заболевания.

Коджа подчеркнул, что Анкара приложит все силы, чтобы не допустить дальнейшего роста числа инфицированных. Всего в Турции зарегистрировано почти 235 тысяч случаев заражения.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа: первые самолеты уже вылетели в Анкару и Стамбул. С 10 августа начнутся полеты в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. Ранее в АТОР объяснили, что согласно турецким правилам, если на прибывающем в страну рейсе будет выявлен человек с симптомами COVID-19, ему бесплатно проведут тест методом ПЦР, результат которого будет готов через 4 часа. Если диагноз подтвердится, туриста в зависимости от состояния отправят либо в больницу за счет страховки, либо в карантин.

Если же симптомы новой инфекции проявятся во время отдыха, то путешественнику также сделают бесплатный тест и в случае необходимости отправят в клинику. Этот случай также будет покрыт за счет ранее оформленного полиса у российских страховщиков.

Источник: https://www.mk.ru/