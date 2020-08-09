ЗАБОЛЕЛИ/ВЫЗДОРОВЕЛИ/УМЕРЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА
Собираем информацию по округам.
Оперативные данные Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора на 09.08.2020
В России зарегистрирован 887 536 (+5 189 за сутки) случаев коронавируса в 84 регионах, выздоровели 693 422 человек, умерли – 14 931 человек.
Именно в таком порядке идут цифры: заболели/выздоровели/умерли (в порядке убывания).
ЦФО
Москва 247 534/189 657/4 572
Московская 64 865/48 372/1 123
Воронежская 11 994/10 077/93
Тульская 8 602/7 249/275
Брянская 7 622/6 265/35
Калужская 7 443/6 167/56
Ивановская 6 650/5 373/107
Рязанская 6 546/5 933/34
Курская 6 459/5 182/51
Ярославская 6 386/5 750/31
Белгородская 6 360/5 600/51
Тамбовская 6 236/5 107/37
Орловская 5 966/4 633/94
Смоленская 5 825/4 555/109
Владимирская 5 794/5 219/163
Тверская 4 846/3 923/158
Липецкая 4 697/3 844/22
Костромская 2 564/1 854/30
СЗФО
Санкт-Петербург 32 890/24 042/2 149
Мурманская 11 350/7 905/96
Архангельская 9 303/8 491/219
Ленинградская 6 177/4 622/61
Коми 5 738/4 584/69
Псковская 3 928/2 803/57
Новгородская 3 902/2 745/72
Калининградская 3 000/2 403/46
Вологодская 2 657/2 152/26
Карелия 2 560/1 592/13
Ненецкий АО 287/90/0
УрФО
Свердловская 22 267/18 480/327
ХМАО 17 669/15 277/140
Челябинская 12 093/7 615/95
ЯНАО 11 895/10 552/79
Тюменская 6 581/5 760/28
Курганская 2 490/1 984/10
ПФО
Нижегородская 24 889/21 576/408
Саратовская 10 253/6 298/63
Ульяновская 10 045/7 152/73
Оренбургская 7 858/6 198/55
Самарская 7 222/5 449/107
Башкирия 7 059/5 406/25
Чувашия 7 042/4 312/64
Пензенская 6 954/6 188/89
Пермский край 6 505/4 647/175
Татарстан 5 872/4 750/27
Кировская 5 261/4 539/79
Мордовия 4 768/3 671/38
Марий-Эл 3 903/3 404/36
Удмуртия 2 574/2 149/33
ДФО
Хабаровский край 8 469/5 911/73
Приморский край 7 703/6 008/90
Саха (Якутия) 6 294/5 502/63
Бурятия 4 379/3 647/42
Забайкальский край 4 194/3 859/49
Камчатский край 3 516/3 047/42
Сахалинская 3 137/1 579/0
Амурская 2 948/2 327/47
Магаданская 1 501/1 141/14
Еврейская АО 557/495/8
Чукотка 162/149/1
СФО
Иркутская 14 623/10 297/206
Красноярский край 14 319/12 117/361
Новосибирская 10 182/8 459/280
Алтайский край 9 999/8 140/91
Омская 7 748/5 392/88
Тыва 6 333/4 998/60
Томская 4 626/3 218/45
Кемеровская 4 341/3 038/19
Хакасия 3 019/2 679/35
Алтай 1 709/1 379/7
ЮФО
Ростовская 14 107/11 379/261
Волгоградская 9 998/6 325/72
Краснодарский край 9 278/8 054/129
Астраханская 4 896/3 966/52
Калмыкия 3 005/2 161/42
Адыгея 2 975/2 288/21
Крым 1 437/1 053/17
Севастополь 381/310/11
СКФО
Дагестан 9 665/8 686/454
Ставропольский край 9 263/6 336/177
Кабардино-Балкария 6 112/5 696/75
Северная Осетия 4 624/4 153/67
Карачаево-Черкессия 4 538/3 400/24
Ингушетия 3 869/3 274/74
Чечня 2 147/1 420/34
P.S. Еще раз напоминаем, что официальная информация за текущие сутки в сводках транслируется на следующий день!