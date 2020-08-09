ЗАБОЛЕЛИ/ВЫЗДОРОВЕЛИ/УМЕРЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА

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Собираем информацию по округам.

Оперативные данные Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора на 09.08.2020

В России зарегистрирован 887 536 (+5 189 за сутки) случаев коронавируса в 84 регионах, выздоровели 693 422 человек, умерли – 14 931 человек.

Именно в таком порядке идут цифры: заболели/выздоровели/умерли (в порядке убывания).

ЦФО

Москва 247 534/189 657/4 572

Московская 64 865/48 372/1 123

Воронежская 11 994/10 077/93

Тульская 8 602/7 249/275

Брянская 7 622/6 265/35

Калужская 7 443/6 167/56

Ивановская 6 650/5 373/107

Рязанская 6 546/5 933/34

Курская 6 459/5 182/51

Ярославская 6 386/5 750/31

Белгородская 6 360/5 600/51

Тамбовская 6 236/5 107/37

Орловская 5 966/4 633/94

Смоленская 5 825/4 555/109

Владимирская 5 794/5 219/163

Тверская 4 846/3 923/158

Липецкая 4 697/3 844/22

Костромская 2 564/1 854/30

СЗФО

Санкт-Петербург 32 890/24 042/2 149

Мурманская 11 350/7 905/96

Архангельская 9 303/8 491/219

Ленинградская 6 177/4 622/61

Коми 5 738/4 584/69

Псковская 3 928/2 803/57

Новгородская 3 902/2 745/72

Калининградская 3 000/2 403/46

Вологодская 2 657/2 152/26

Карелия 2 560/1 592/13

Ненецкий АО 287/90/0

УрФО

Свердловская 22 267/18 480/327

ХМАО 17 669/15 277/140

Челябинская 12 093/7 615/95

ЯНАО 11 895/10 552/79

Тюменская 6 581/5 760/28

Курганская 2 490/1 984/10

ПФО

Нижегородская 24 889/21 576/408

Саратовская 10 253/6 298/63

Ульяновская 10 045/7 152/73

Оренбургская 7 858/6 198/55

Самарская 7 222/5 449/107

Башкирия 7 059/5 406/25

Чувашия 7 042/4 312/64

Пензенская 6 954/6 188/89

Пермский край 6 505/4 647/175

Татарстан 5 872/4 750/27

Кировская 5 261/4 539/79

Мордовия 4 768/3 671/38

Марий-Эл 3 903/3 404/36

Удмуртия 2 574/2 149/33

ДФО

Хабаровский край 8 469/5 911/73

Приморский край 7 703/6 008/90

Саха (Якутия) 6 294/5 502/63

Бурятия 4 379/3 647/42

Забайкальский край 4 194/3 859/49

Камчатский край 3 516/3 047/42

Сахалинская 3 137/1 579/0

Амурская 2 948/2 327/47

Магаданская 1 501/1 141/14

Еврейская АО 557/495/8

Чукотка 162/149/1

СФО

Иркутская 14 623/10 297/206

Красноярский край 14 319/12 117/361

Новосибирская 10 182/8 459/280

Алтайский край 9 999/8 140/91

Омская 7 748/5 392/88

Тыва 6 333/4 998/60

Томская 4 626/3 218/45

Кемеровская 4 341/3 038/19

Хакасия 3 019/2 679/35

Алтай 1 709/1 379/7

ЮФО

Ростовская 14 107/11 379/261

Волгоградская 9 998/6 325/72

Краснодарский край 9 278/8 054/129

Астраханская 4 896/3 966/52

Калмыкия 3 005/2 161/42

Адыгея 2 975/2 288/21

Крым 1 437/1 053/17

Севастополь 381/310/11

СКФО

Дагестан 9 665/8 686/454

Ставропольский край 9 263/6 336/177

Кабардино-Балкария 6 112/5 696/75

Северная Осетия 4 624/4 153/67

Карачаево-Черкессия 4 538/3 400/24

Ингушетия 3 869/3 274/74

Чечня 2 147/1 420/34

P.S. Еще раз напоминаем, что официальная информация за текущие сутки в сводках транслируется на следующий день!