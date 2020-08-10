Врач рассказал о коронавирусной осени

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Осенью россияне могут столкнуться с более тяжелым течением коронавируса, пишут СМИ. Насколько эти прогнозы соответствуют действительности, рассказал в интервью радио Sputnik иммунолог Максим Гультяев.

Коронавирусная инфекция в сочетании с сезонным гриппом может дать непредсказуемый эффект и ухудшить течение заболевания. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой директора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арега Тотоляна. По его словам, пока нет научного ответа на то, как будут сочетаться COVID-19 и сезонный грипп.

Исследования о сочетаемости новой инфекции и привычных заболеваний пока еще идут, но одно уже известно наверняка. Ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, иммунолог Максим Гультяев в интервью радио Sputnik рассказал, что осенью иммунитет россиян ждет война на два фронта.

"Любая инфекция отвлекает на себя иммунитет. Если какая-то инфекция протекает тяжело, то другая инфекция, возникающая на ее фоне, тоже будет отвлекать иммунную защиту и может протекать тяжелее. Только представьте себе, что иммунитет работает на один фронт, то ему легче, если он разрывается на два фронта, то ему тяжелее. Я думаю, что коронавирусная инфекция может протекать тяжелее на фоне каких-то сезонных инфекций", - рассказал иммунолог.

Обезопасить себя от комбинации коронавируса и других инфекций можно с помощью вакцинации, советует Максим Гультяев.

"Сейчас появилась вакцина от коронавируса, и я настоятельно рекомендую прививаться от этой инфекции. Вместе с этим надо прививаться и от сезонного гриппа, который обязательно придет, и надежная вакцина от которого уже есть", - посоветовал иммунолог в интервью радио Sputnik.

Вакцина от коронавируса уже создана в России, но она еще не прошла этап регистрации. Ожидается, что она получит все разрешительные документы до конца августа и в сентябре станет доступна.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/