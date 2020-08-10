В Краснодаре после карантина вырос спрос на покупку комнат

/COVID-19/

Аналитики Авито Недвижимости изучили рынок и зафиксировали повышенный спрос на приобретение в собственность отдельных комнат.

В начале карантина россияне вынуждено поставили на паузу все свои планы в сфере недвижимости, но с мая на рынок начал влиять фактор отложенного спроса. Так, в июне 2020 года интерес к покупке отдельной комнаты вырос на 10,5% по сравнению с предыдущем месяцем, а уровень предложения поднялся на 3,8%. По России средняя цена за объект составила 550 тыс. рублей на конец II квартала 2020, а в Краснодаре — 729 тыс. рублей.

Сегмент комнат, как и весь рынок недвижимости, значительно пострадал за время карантина. Однако с возобновлением активности в городах, спрос на покупку отдельных комнат начал восстанавливаться и уже в июне показал рост на 10,5% (см. График 1). Во многом интерес именно к этой категории недвижимости связан с падением реальных доходов населения. Ведь для жителей крупных городов России наиболее остро стоит вопрос с отдельным жильем, а во время самоизоляции финансовое положение россиян значительно пошатнулось, и покупка полноценной квартиры стала менее доступным вариантом. Именно поэтому приобретение комнаты — одна из бюджетных альтернатив в текущей ситуации.

График 1. Динамика спроса на покупку комнат, март-июнь 2020

Эксперты Авито Недвижимости также проанализировали динамику цен на покупку комнат в крупных городах России. Лидером по средней стоимости объекта стала Москва (3,3 млн руб.), затем с небольшой разницей идут Сочи (1,7 млн руб.) и Санкт-Петербург (1,6 млн руб.) а завершают топ-5 с миллионными показателями Севастополь (1,26 млн руб.) и Симферополь (1,195 млн руб.). Эти города являются привлекательными вариантами как для постоянного проживания, так и для инвестирования в туристическое жилье.

Если смотреть на динамику цен, то с мая по июнь средняя стоимость комнаты незначительно колебалась во всех крупных городах России: максимальный прирост показал Волгоград (+3,8%), а снижение — Севастополь (-3,1%).

Таблица 1. Средняя цена за комнату в крупных городах России, июнь 2020

Город Средняя цена (руб.) Изменение средней цены по отношению к маю 2020 Вся Россия 550 000 1,9% Москва 3 300 000 1,5% Сочи 1 700 000 0% Санкт-Петербург 1 600 000 0% Севастополь 1 260 000 -3,1% Симферополь 1 195 000 -0,4% Казань 900 000 0% Уфа 880 000 1,1% Екатеринбург 880 000 -1,1% Новосибирск 760 000 -2,6% Иркутск 750 000 0% Краснодар 729 000 1,3% Калининград 705 000 0,7% Нижний Новгород 700 000 0% Тюмень 700 000 0% Пермь 690 000 0% Ростов-на-Дону 680 000 1,5% Томск 670 000 0% Самара 650 000 0% Красноярск 600 000 0,0% Волгоград 550 000 3,8% Омск 550 000 0% Воронеж 500 000 0% Саратов 490 000 0% Челябинск 450 000 0% Ульяновск 390 000 0%

Источник: Авито Недвижимости