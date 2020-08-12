"Многообещающий анонс". Россия зарегистрировала первую вакцину от COVID-19

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Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса, сообщил Владимир Путин.

По словам президента, в гражданский оборот вакцина поступит с 1 января, а вакцинация будет носить исключительно добровольный характер. Третья фаза испытаний российской вакцины начнется 12 августа.

Пока что это "многообещающий анонс", исследования не завершены, рассказал в интервью радио Sputnik директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, кандидат медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог-инфекционист Георгий Викулов.

"Есть четыре фазы клинических исследований. Первая и вторая фазы для российской вакцины преодолены, третья фаза запланирована, как и в США. По нашему законодательству для регистрации достаточно тех фаз, которые уже проведены. Пока что это многообещающий анонс, исследования не завершены, речь идет не о вакцинации через несколько дней, а через несколько месяцев. Регистрация может быть отозвана, чтобы выполнить требования, которые предъявляются. Такие прецеденты в истории были, когда отзывали препараты по каким-то причинам, если они не проходили под соответствующие условия. Для нас важна не только эффективность, но и безопасность в раннем и отдаленном периодах после вакцинации", – рассказал Георгий Викулов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/