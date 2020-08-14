Лечение COVID-19 радиацией поставили под сомнение

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Врачи из США и Канады предложили лечить коронавирус радиацией. В безопасности этого метода усомнился доктор медицинских наук, главный онколог центра "СМ-клиника" Александр Серяков. В эфире радио Sputnik он рассказал о последствиях облучения.

Низкие дозы рентгеновских лучей могут помочь в борьбе с пневмонией, которая является частым последствием коронавирусной инфекции. К таким выводам пришли ученые отделения медицинской физики канадского Онкологического центра Джека Ади, сообщает "Российская газета".

Новый метод лечения уже прошел испытание на десяти пациентах с коронавирусом. Они выздоровели за три дня против 12, которые потребовались второй группе людей.

Испытание лечения с помощью радиации проводили пока только в США, поэтому пока рано говорить, что это безопасный и доступный всем подход, рассказал онколог Александр Серяков. В интервью радио Sputnik он указал, что у лечения радиацией могут быть долгоиграющие последствия.

"Это нужно 200 раз перепроверять, поскольку онкологи знают о побочном действии рентгеновского излучения. Оно может привести к изменению в здоровых клетках кожи или внутренних органах, приводить к мутациям. При обычном рентгене или при компьютерной томографии есть излучение, есть риск развития мутаций и рака. Риск равен одной тысячной процента. Он минимальный, но он существует. Применение рентгеновских лучей для лечения коронавируса требует данных об отдаленных последствиях. Ученые не знают, что будет после даже трехкратного воздействия лучей на легкие пациента с COVID-19", – объяснил онколог.

Испытания потенциально опасного лечения в США связано с тем, что эта страна до сих пор занимает первое место по количеству заразившихся коронавирусной инфекцией. По данным Университета Джонса Хопкинса, положительный результат на COVID-19 имеют там более 5 миллионов человек.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/