Медики скептически отнеслись к российской вакцине от COVID-19

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Российская вакцина от коронавируса "Спутник-V" прошла все испытания на безопасность, заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Так он отреагировал на результаты опроса, проведенного в приложении "Справочник врача". Больше половины медиков оказались не готовы прививаться российским препаратом, еще 23% сомневаются и только 24% намерены это сделать. Спросили около трех тысяч человек.

Могут ли работодатели заставит медиков сделать прививки, рассказал в интервью радио Sputnik сопредседатель Общероссийского профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал.

"Работодатель всегда обладает достаточными административными, материальными рычагами, для того чтобы оказать давление на работников и заставить их делать то, что их не устраивает. Значительная часть сотрудников учреждений здравоохранения не имеет возможности найти другую работу, особенно в небольших городах, сельской местности. Какая-то часть сотрудников, которые отрицательно относятся к идее пройти вакцинацию препаратом, который еще недостаточно апробирован, согласится. Какая-то часть не согласится, будет апеллировать к законодательству, которое предполагает добровольность получения любой медицинской помощи, в том числе в виде вакцинации. Какая-то часть точно будет отказываться до конца", – считает сопредседатель Общероссийского профсоюза работников здравоохранения "Действие".

По словам Андрея Коновала, если слова министра здравоохранения о том, что даже медики будут добровольно вакцинироваться, разойдутся с делом, и на местах будут пытаться реализовать другой принцип, это будет серьезный дополнительный фактор социальной напряженности в профессиональной среде.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/