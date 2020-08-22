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Жертвами коронавируса стали более 800 тыс. человек в мире

Число летальных исходов после заражения коронавирусом в мире превысило 800 тысяч, о чем свидетельствуют данные Worldometer.

Жертвами COVID-19 на планете стали 803 200 пациентов. Число заражений к данному моменту достигло 23 117 813, выздоровели после инфицирования 17 709 677 человек.

В настоящее время число активных случаев заболевания составляет 6 604 936 человек, из которых в тяжелом состоянии находятся 61 838 пациентов.

Источник: https://www.mk.ru/

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Категория: Новости / COVID-19

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