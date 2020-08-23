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В России за сутки выявили 4852 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Большинство из них зафиксировано в Москве (611), Санкт-Петербурге (180), Московской области (164).

Всего в стране выявлено 956 749 зараженных в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 73 летальных случая. За весь период в России скончались 16 383 человека с коронавирусом.

Ранее, 23 августа, сообщалось, что российская медицина одержала победу над пандемией коронавируса «с точки зрения количества спасенных жизней». Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. По его словам, российские врачи превзошли иностранных медиков по этому показателю. «Была господствующая точка зрения в мире и у нас в стране о том, что "разве у нас медицина?" "В Европе медицина, в Америке медицина". Пришел вызов, и я абсолютно убежден, что Россия справилась с этим гораздо лучше», — подчеркнул Кириенко.

Источник: https://lenta.ru