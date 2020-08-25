Инфекционист рассказал, как повторно заразиться коронавирусом

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Главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов заявил, что риск повторного заражения коронавирусом есть, но он очень низок.

По его словам, это возможно только ввиду индивидуальных особенностей иммунной системы человека. Так, при ослабленном иммунитете возможна недостаточная выработка антител у пациента.

Ранее сообщалось о нескольких случаях повторного заражения коронавирусом в мире. В частности, глава Тувы Шолбан Кара-оол признался, что заболел COVID-19 во второй раз. Теперь его направили на дополнительное обследование в Москву.

Источник: https://www.mk.ru/