COVID-госпитали на Кубани получили медоборудование на 400 миллионов рублей

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Оборудование для борьбы с коронавирусом поступило в инфекционные госпитали Краснодарского края.

Вся медтехника приобретена за счет средств федерального бюджета, на это были выделены 400 миллионов рублей. В 18 из 21 медицинских организаций, принимающих пациентов с коронавирусной инфекцией, поставлено 672 прикроватных монитора, 1200 инфузоматов, а также лабораторное оборудование для тестов COVID-19.

Закупка оборудования для COVID-госпиталей выполнена в рамках реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения коронавируса, сообщили в администрации края.

Ранее «МК на Кубани сообщал», что, по данным на 25 августа, в крае от коронавирусной инфекции скончались три человека.

Источник: https://kuban.mk.ru/