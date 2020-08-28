/COVID-19/

За последние сутки в России выявлено 4 852 новых случая коронавируса в 83 регионах.

Из них 23,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 73 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 3 162 человека.

Москва - 611

Санкт-Петербург - 180

Московская область - 164

Свердловская область - 129

Ставропольский край - 126

Ростовская область - 126

Нижегородская область - 117

Красноярский край - 112

Волгоградская область - 109

Воронежская область - 98

Иркутская область - 98

Кемеровская область - 95

Саратовская область - 93

Оренбургская область - 91

Краснодарский край - 85

Ульяновская область - 84

Приморский край - 84

Хабаровский край - 82

Архангельская область - 81

Ханты-Мансийский АО - 77

Алтайский край - 71

Челябинская область - 70

Мурманская область - 66

Самарская область - 64

Республика Дагестан - 63

Ямало-Ненецкий АО - 62

Кировская область - 61

Пермский край - 60

Республика Бурятия - 56

Сахалинская область - 55

Костромская область - 52

Республика Калмыкия - 52

Тюменская область - 50

Новосибирская область - 50

Омская область - 49

Пензенская область - 48

Республика Крым - 47

Республика Саха (Якутия) - 46

Орловская область - 45

Томская область - 45

Белгородская область - 43

Астраханская область - 41

Ярославская область - 40

Республика Карелия - 39

Республика Коми - 36

Ивановская область - 35

Курская область - 35

Карачаево-Черкесская Республика - 35

Чувашская Республика - 35

Псковская область - 34

Республика Башкортостан - 34

Республика Мордовия - 33

Республика Алтай - 33

Вологодская область - 32

Калужская область - 31

Брянская область - 30

Рязанская область - 30

Калининградская область - 30

Удмуртская Республика - 30

Тульская область - 29

Республика Татарстан - 29

Ленинградская область - 28

Владимирская область - 25

Тверская область - 25

Курганская область - 23

Тамбовская область - 22

Новгородская область - 20

Республика Адыгея - 20

Республика Ингушетия - 20

Республика Тыва - 20

Забайкальский край - 20

Смоленская область - 18

Республика Хакасия - 18

Кабардино-Балкарская Республика - 17

Амурская область - 17

Липецкая область - 16

Республика Северная Осетия - 16

Республика Марий Эл - 16

Магаданская область - 16

Камчатский край - 11

Севастополь - 8

Чеченская Республика - 6

Еврейская АО - 2

Всего на сегодняшний день в России выявлено 956 749 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 383 летальных исхода, выздоровело 770 639 человек.