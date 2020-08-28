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В России выявлено 4 852 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 4 852 новых случая коронавируса в 83 регионах.

Из них 23,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 73 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 3 162 человека.
 Москва - 611
 Санкт-Петербург - 180
 Московская область - 164
 Свердловская область - 129
 Ставропольский край - 126
 Ростовская область - 126
 Нижегородская область - 117
 Красноярский край - 112
 Волгоградская область - 109
 Воронежская область - 98
 Иркутская область - 98
 Кемеровская область - 95
 Саратовская область - 93
 Оренбургская область - 91
 Краснодарский край - 85
 Ульяновская область - 84
 Приморский край - 84
 Хабаровский край - 82
 Архангельская область - 81
 Ханты-Мансийский АО - 77
 Алтайский край - 71
 Челябинская область - 70
 Мурманская область - 66
 Самарская область - 64
 Республика Дагестан - 63
 Ямало-Ненецкий АО - 62
 Кировская область - 61
 Пермский край - 60
 Республика Бурятия - 56
 Сахалинская область - 55
 Костромская область - 52
 Республика Калмыкия - 52
 Тюменская область - 50
 Новосибирская область - 50
 Омская область - 49
 Пензенская область - 48
 Республика Крым - 47
 Республика Саха (Якутия) - 46
 Орловская область - 45
 Томская область - 45
 Белгородская область - 43
 Астраханская область - 41
 Ярославская область - 40
 Республика Карелия - 39
 Республика Коми - 36
 Ивановская область - 35
 Курская область - 35
 Карачаево-Черкесская Республика - 35
 Чувашская Республика - 35
 Псковская область - 34
 Республика Башкортостан - 34
 Республика Мордовия - 33
 Республика Алтай - 33
 Вологодская область - 32
 Калужская область - 31
 Брянская область - 30
 Рязанская область - 30
 Калининградская область - 30
 Удмуртская Республика - 30

 Тульская область - 29
 Республика Татарстан - 29
 Ленинградская область - 28
 Владимирская область - 25
 Тверская область - 25
 Курганская область - 23
 Тамбовская область - 22
 Новгородская область - 20
 Республика Адыгея - 20
 Республика Ингушетия - 20
 Республика Тыва - 20
 Забайкальский край - 20
 Смоленская область - 18
 Республика Хакасия - 18
 Кабардино-Балкарская Республика - 17
 Амурская область - 17
 Липецкая область - 16
 Республика Северная Осетия - 16
 Республика Марий Эл - 16
 Магаданская область - 16
 Камчатский край - 11
 Севастополь - 8
 Чеченская Республика - 6
 Еврейская АО - 2
Всего на сегодняшний день в России выявлено 956 749 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 383 летальных исхода, выздоровело 770 639 человек.

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Категория: Новости / COVID-19

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