В России выявлено 4 852 новых случая коронавируса
За последние сутки в России выявлено 4 852 новых случая коронавируса в 83 регионах.
Из них 23,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 73 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 3 162 человека.
Москва - 611
Санкт-Петербург - 180
Московская область - 164
Свердловская область - 129
Ставропольский край - 126
Ростовская область - 126
Нижегородская область - 117
Красноярский край - 112
Волгоградская область - 109
Воронежская область - 98
Иркутская область - 98
Кемеровская область - 95
Саратовская область - 93
Оренбургская область - 91
Краснодарский край - 85
Ульяновская область - 84
Приморский край - 84
Хабаровский край - 82
Архангельская область - 81
Ханты-Мансийский АО - 77
Алтайский край - 71
Челябинская область - 70
Мурманская область - 66
Самарская область - 64
Республика Дагестан - 63
Ямало-Ненецкий АО - 62
Кировская область - 61
Пермский край - 60
Республика Бурятия - 56
Сахалинская область - 55
Костромская область - 52
Республика Калмыкия - 52
Тюменская область - 50
Новосибирская область - 50
Омская область - 49
Пензенская область - 48
Республика Крым - 47
Республика Саха (Якутия) - 46
Орловская область - 45
Томская область - 45
Белгородская область - 43
Астраханская область - 41
Ярославская область - 40
Республика Карелия - 39
Республика Коми - 36
Ивановская область - 35
Курская область - 35
Карачаево-Черкесская Республика - 35
Чувашская Республика - 35
Псковская область - 34
Республика Башкортостан - 34
Республика Мордовия - 33
Республика Алтай - 33
Вологодская область - 32
Калужская область - 31
Брянская область - 30
Рязанская область - 30
Калининградская область - 30
Удмуртская Республика - 30
Тульская область - 29
Республика Татарстан - 29
Ленинградская область - 28
Владимирская область - 25
Тверская область - 25
Курганская область - 23
Тамбовская область - 22
Новгородская область - 20
Республика Адыгея - 20
Республика Ингушетия - 20
Республика Тыва - 20
Забайкальский край - 20
Смоленская область - 18
Республика Хакасия - 18
Кабардино-Балкарская Республика - 17
Амурская область - 17
Липецкая область - 16
Республика Северная Осетия - 16
Республика Марий Эл - 16
Магаданская область - 16
Камчатский край - 11
Севастополь - 8
Чеченская Республика - 6
Еврейская АО - 2
Всего на сегодняшний день в России выявлено 956 749 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 383 летальных исхода, выздоровело 770 639 человек.