Раскрыты истории умирающих от коронавируса в Москве

/COVID-19/

В Москве продолжают умирать от коронавируса - и пожилые люди, и люди в самом расцвете сил. Каждый день в среднем фиксируется 10-12 летальных исходов.

Какие судьбы стоят за этими сухими цифрами? Мы собрали истории умерших пациентов. 74-летняя Надежда Васильевна из Щербинки в последние несколько лет из дома не выходила. Она перенесла инсульт, страдала сахарным диабетом и болезнью сосудов. Пенсионерка жила с сыном и невесткой. Первым 31 июля заболел сын, работник завода. Накануне он пришел домой с насморком, взял больничный. А 5 августа аналогичный симптом появился у пенсионерки, потом ее стал бить озноб. Она постоянно просила укрыть ее шерстяным одеялом, хотя на улице было плюс 25. В лечебном учреждении подтвердили коронавирус.

- Свекровь умерла 12 августа, нам сказали, что организм был истощен болезнями, не справился с COVID-19. А ее сын выздоровел, - пояснила родственница.

Родные умершей 96-летней Тамары Андреевны, жительницы Новинского бульвара, считают, что коронавирус пенсионерка подхватила в частной клинике, где обследовалась по поводу травмы шейки бедра. По профессии погибшая была переводчиком английского языка, раньше преподавала в МГИМО.

- Буквально за неделю до того, как она слегла с пневмонией, ее выписали из больницы. Мучили боли в спине. Тамара Андреевна не выходила из дома, по квартире передвигалась с палочкой. А 11 августа потеряла сознание, - рассказали родственники.

Диагноз "пневмония" поставили медики. Следом была реанимация больницы Коммунарки. О смерти родным сообщили 18 августа...

36-летняя Елена, жительница Батайского презда, скончалась 13 августа. 18 июля она вызвала "скорую помощь" — обострился старый недуг (цирроз печени). Женщина жаловалась на боли в животе. Врачи госпитализировали ее в 13-ю горбольницу, где начали лечить печень. Вскоре они заметили первые признаки коронавируса, а КТ подтвердила вирусную пневмонию и диагноз COVID-19. 3 августа Елену перевели в больницу в Коммунарке. 13 августа она умерла.

- Врачи позвонили, сказали, что Лены больше нет, - мужчина, с которым они жили вместе не может оправиться от горя. - Она инвалид, была больным человеком. Вероятно, коронавирус подхватила в лечебном учреждении.

Елена не работала, получала пенсию по инвалидности (чуть больше 20 тыс руб). Плюс подрабатывал друг, с которым она познакомилась в августе прошлого года. От первого брака у погибшей остались две дочки 13 и 19 лет. Они живут с бабушкой.

92-летняя Нереса Абрамовна из Троицка, закройщица в годы молодости, до июля была бодрой старушкой, однако в начале августа попала в больницу с анемией.

- Мы подозреваем, что ее заразили, когда она проходила лечение. Потому что в больнице она стала кашлять. Дома становилось все хуже и хуже, кашель усиливался. 21 июля вызвали скорую помощь. Медики с ходу определили пневмонию, - рассказали родные.

При поступлении в больницу Коммунарки легкие были поражены на 70 процентов, потом этот показатель вырос до 95 процентов. Организм пожилой пациентки не справился — 11 августа она умерла. Со слов родственников, лечащий врач был внимателен и всегда связи.

Сестра 50-летнего Алексея с Керамического проезда рассказывает историю своего родственника. Он пролежал в больнице полторы недели, но спасти его не смогли.

- Брат "сгорел" за два с половиной месяца, - плачет родственница. - Началось в июне с недомогания по кишечной линии. В июле обследование выявило лейкоз. Лечился в больнице на улице Касаткина, заразился COVID-19. Его переправили в Коммунарку.

Врач перезвонила 18 августа, сообщила, что от короновируса пациента вылечили, но возникли осложнения в связи с онкологическим заболеванием. 19 августа мужчина умер.

Погибший в годы молодости трудился переплетчиком, а в последние год жил на пенсию по инвалидности.

Анастасия (ей было 37 лет) с 12-летней дочкой приехала в гости к бывшей свекрови. Пенсионерка живет на улице Окская.

11 августа Настя стала задыхаться. Хотя еще тремя днями ранее предлагала вызвать "скорую помощь". А тут пожелтели склеры глаз — у нее был гепатит, - рассказала пенсионерка.

В больнице определили коронавирус. Через 2 дня женщина умерла — вероятнее всего, сказался хронический недуг.

Как видим большинство больных страдали хроническими заболеваниями. И заразились коронавирусом попутно, когда лечились от основного недуга.

Источник: https://www.mk.ru/