Медики объяснили влияние витамина B12 на размножение коронавируса

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Индийские ученые сообщили о новом открытии: как выяснилось, размножение коронавируса можно блокировать с помощью очень дешевого и доступного средства, витамина В12. Исследование на сей счет вышло в журнале IUMB Life.

Сенсационные данные обнародовала группа исследователей Манипальской академии высшего образования и Регионального центра биотехнологий на основании проведенного компьютерного моделирования. Изначально они поставили цель: узнать, какие молекулы, которые содержатся в натуральных продуктах и биологически активных веществах, могут подавлять участок генома вируса SARS-Cov-2 под названием nsp12, который ответственен за его размножение. Лучше всего репликацию (деление) вирусных клеток сдерживал витамин B12 в форме метилкобаламина. "Это вещество может быть назначено в качестве профилактического средства для таких групп, как медицинский персонал, пожилые люди или лица с сопутствующими заболеваниями, чтобы снизить вероятность инфекции и оказать неотложную помощь в больнице", — отмечается в заявлении индийских ученых. Конечно, для подтверждения этих выводов требуется провести еще множество исследований. Витамин В12 – один из важнейших витаминов, влияющих на эмоциональное состояние и сердечно-сосудистую систему. Главная функция В12 – поддержание нормального функционирования нервной системы. Кроме того, он участвует в процессах кроветворения, а также в синтезе аминокислот, защищающих сердце. Как рассказывает врач высшей категории Наталья Курбатова, от содержания кобаламина в нашем организме зависит и умственная деятельность человека, и его эмоциональное состояние. И когда его не хватает, организм реагирует массой разнообразных симптомов. Это слабость, усталость, запоры, потеря аппетита, нарушение чувства равновесия, шум в ушах, мурашки, покалывания в теле, спутанность сознания, нарушения памяти, раздражительность, депрессии, психозы Из прочих симптомов недостатка В12 можно выделить стоматит, анемию и нарушение свертываемости крови. К тому же у людей с дефицитом кобаламина повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Детям же витамин В12 необходим для роста мышц и развития мускулатуры тела. Основные источники В12 — говяжья печень, мясо, рыба, моллюски, птица, яйца и молочные продукты. В12 повышенно расходуется при хронических инфекциях и употреблении некоторых лекарств, ну и, конечно, у тех, кто лишает себя животной пищи намеренно, то есть, у вегетарианцев. Кроме того, запасы кобаламина «вымываются» у курильщиков и любителей заложить за воротник. В группе риска по дефициту витамина В12 - сотрудники вредных производств, люди после операции на желудочно-кишечном тракте, включая операции для снижения веса, пациенты с нарушениями пищеварения, с целиакией и болезнью Крона и люди старше 65 лет. «В12 усиливает выделение мелатонина — одной из антиоксидантных молекул. Она через микробиоту кишечника влияет на механизмы врожденного иммунитета и обладает противовоспалительным эффектом. Поэтому вполне возможно, что витамин может обладать противовирусной активностью, в том числе, против короновирусной инфекции. Но поскольку серьезных научных подтверждений этому нет, говорить об этом точно нельзя», — говорит Наталья Курбатова. Как рассказала "МК заведующая кафедрой эндокринологии и холистической медицины РУДН, профессор Светлана Калинченко, можно предположить, что речь идет о способности витамина В12 влиять на эритропоэз (образование эритроцитов) в организме: "Никакие вирусы, и коронавирус в том числе, не любят кислород. Известно, что фактором риска осложнений при коронавирусной инфекции является пожилой возраст, а старение есть хроническое воспаление. Оно возникает тогда, когда в организме не хватает кислорода, то есть, когда накапливается хроническая гипоксия. И одна из причин этой гипоксии – дефицит как раз таки В12. Не знаю, как этот витамин может влиять на сам коронавирус, но то, что из-за его дефицита развивается хроническая гипоксия – известный факт. Вообще, В12 - это один из важнейших витаминов, без которого не может быть нормального эритропоэза, то есть, при его нехватке начинает снижаться выработка эритроцитов. А их выраженный дефицит - причина анемии. Чтобы этого не происходило, организм научился запасать этот витамин в печени на многие годы (запасов ни одного другого витамина на столь длительный срок не существует). И это демонстрирует его колоссальную значимость. Кстати, за его открытие в 1934 году была присуждена Нобелевская премия – ученые тогда установили, что у собак, которых кормили печенью, не бывает анемии. Так что то, что описали индийцы, может говорить об опосредованным действии витамина на организм при вирусной инфекции через улучшение эритропоэза и уменьшение выраженности гипоксии". Нужно отметить, что до сих пор никто еще не устанавливал взаимосвязи между тяжестью течения инфекции и дефицитом витамина В12. Подобные исследования были в отношении витамина D. Как говорит Светлана Калинченко, одно из последних исследований ученых из Ирландии показало, что этот витамин исключительно важен для профилактики респираторных инфекций, в том числе, и COVID-19. Люди, у которых нет его дефицита, пьют меньше антибиотиков, у них лучше иммунитет. Появились доказательства, подтверждающие роль витамина D в профилактике инфекций грудной клетки, особенно у пожилых людей. Работа ирландцев показала, что у людей с дефицитом витамина D существенно более слабый иммунный ответ на инфекцию, В России, к сожалению, этот витамин в дефиците у большинства. Особенно, у тех, кто страдает от лишнего веса, кто мало двигается, а также пациентов с астмой или хроническим заболеванием легких.

Источник: https://www.mk.ru/