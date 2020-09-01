Ученые решили связать коронавирус и кошмарные сновидения

/COVID-19/

Влияет ли COVID-19 на сон? Сталкиваются ли заболевшие коронавирусной инфекцией с красивыми снами или по ночам их мучают кошмары?

Как вообще влияет пандемия на психическое благополучие людей? Ответы на эти вопросы ищут участники многонациональной группы исследователей из Финляндии, Великобритании и австралийского Университета Монаш.

На фоне введенных весной этого года из-за пандемии разного рода карантинов и ограничительных мер, призванных сдержать распространение COVID-19, люди в различных странах мира наряду с прочими видами воздействия пандемии на их психическое здоровье и общее самочувствие, столкнулись и с другими эффектами – многие ощутили изменение характера или интенсивности их ночных снов. Все больше и больше людей замечают, что в последние месяцы их сновидения стали более странными, чем обычно, или что они приобрели более яркую окраску.

Как сообщает Medical News Today, действительно, этот феномен стал достаточно распространенным и даже получил такие названия, как «карантинные сны» или «сны короны».

По словам старшего научного сотрудника университета Монаша (Мельбурн), доктора Дженнифер Виндт, не вызывает сомнений, что люди обеспокоены последствиями коронавируса для себя и членов своей семьи: «Эти опасения, вместе с социальным дистанцированием и изоляцией, связаны с повышенным уровнем стресса, тревожности и депрессии. А это, в свою очередь, может быть связано с изменениями качества сна, а также сновидениями».

«Есть некоторые свидетельства того, что во время пандемии коронавируса люди больше спят, что может улучшить воспоминания о сновидениях, – утверждает доктор Виндт. – Многие также сообщают, что им снятся более яркие и эмоциональные сны и больше кошмаров. Есть также свидетельства того, что, когда люди больше спят, качество их сна ухудшается».

Доктор Виндт сказала, что связь между связанным с COVID-19 более высоким уровнем беспокойства и тревожности и негативными сновидениями еще не исследована систематически.

«Поскольку кошмары связаны со сном и нарушениями психического здоровья, которые могут продолжаться и в постпандемический период, люди, испытывающие изменения в переживаниях во сне, могут подвергаться повышенному риску неблагоприятных исходов, - сказала специалист. – Мы знаем, что эмоции и настроение, которые мы испытываем, когда бодрствуем, связаны с эмоциями, которые мы испытываем во сне - наши сны, как правило, служат отражением нашего благополучия и недомогания».

Доктор Виндт рассказала, что существует несколько теорий вокруг сновидений и сознания, которые можно изучить в контексте исследования. «Будет интересно посмотреть, видят ли люди больше снов об угрозах, связанных с вирусами, например о заражении, и изменит ли социальная изоляция виды социальных взаимодействий, которые мы наблюдаем в наших снах», – предположила ученая.

Есть также свидетельства того, что сновидения и мечтания связаны, и сновидения - это усиленная форма мечтаний.

Исследователи полагают, что сновидения и мечтания, включая эмоции, также могут зависеть от одних и тех же механизмов мозга.

«Текущая пандемия - это уникальная возможность изучить, как глобальное событие влияет на субъективные ощущения людей во время сна и бодрствования, - утверждает доктор Виндт. – Для этого нам необходимо понять реальное психическое содержание этих переживаний: о чем люди мечтают и о чем видят сны, и как это связано с их эмоциями как во время бодрствования, так и во сне. Мы надеемся, что многие люди поддержат нас, приняв участие в исследовании».

Сейчас команда ученых из разных стран ищет участников для этого исследования. Участие добровольцев в проекте будет полностью анонимным и будет включать заполнение опроса о благополучии и предоставление отчетов о мечтах и сновидениях (по одному в день) в течение двухнедельного периода. Желающие участвовать должны быть не моложе 18 лет и проживать в Австралии, Финляндии или Великобритании.

Источник: https://www.mk.ru/