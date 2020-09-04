Ученые перечислили признаки коронавируса у пошедших в школу детей

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На фоне начала учебного года ученые выступили с предупреждениями о дополнительных симптомах коронавируса у детей. К ним исследователями отнесены диарея и рвота.

В исследовании Белфастского университета было проанализировано около 1000 детей со средним возрастом 10 лет, чтобы определить, не болели ли они COVID-19 в последнее время, при этом кишечные симптомы успешно выявляют 97% случаев.

Как отмечает издание Mirror, диарея, боли в животе и тошнота были идентифицированы как симптомы коронавируса у детей после того, как по всей Великобритании снова открылись школы.

Согласно сообщениям, эти симптомы не фигурируют в изданном Национальной службой здравоохранения официальном списке ключевых признаков COVID-19 (лихорадка, кашель, потеря вкуса и запаха), и официальные лица неохотно добавляют новые признаки заболевания, чтобы избежать ненужного беспокойства.

Со своей стороны, Центры по контролю за заболеваниями США уже причисляют тошноту, рвоту и диарею к списку возможных симптомов.

Ученые из Университета Белфаста в Северной Ирландии утверждают, что тошнота, рвота и диарея служат основными индикаторами потенциально смертельной болезни у детей, при этом кашель не выглядит у молодежи таким надежным индикатором, как это происходит у взрослых.

Ведущий исследователь доктор Том Уотерфилд сказал Би-би-си: «Мы обнаружили, что диарея и рвота - это симптомы, о которых сообщают некоторые дети, и я думаю, что стоит подумать о добавлении их в список известных симптомов».

В ходе исследования в Белфасте около 1000 детей - со средним возрастом 10 лет - проанализировали кровь, чтобы определить, были ли у них в последнее время вирус. Как рассказывает Би-би-си, результаты исследования показали, что 68 из обследованных 992 детей имели антитела к вирусу, что позволяет предположить, что они в какой-то момент были инфицированы Sars-Cov-2.

Половина из тех, кто дал положительный результат, сообщили о наличии симптомов. Самым распространенным явлением была лихорадка (о ней сообщил 21 из 68 детей, у которых положительный результат теста на антитела к коронавирусу).

Кашель также оказался распространенным признаком, хотя и в меньшей степени, чем высокая температура, а потеря запаха и вкуса наблюдалась всего шесть раз, в то время как около 50 процентов из тех, кто дал положительный результат, сообщили, что у них нет симптомов. Тринадцать детей сказали, что у них была диарея, рвота и боли в животе.

Анализируя детей с лихорадкой, кашлем и потерей запаха и вкуса, доктор Уотерфилд и его коллеги правильно определили 76% детей с этим заболеванием. А после добавления тех, у кого возникли проблемы с желудком, это число выросло до 97 процентов.

«Это исследование демонстрирует, что примерно половина детей не имеет симптомов при заражении SARS-CoV-2, и что текущие стратегии тестирования в Великобритании не позволяют диагностировать большинство детских инфекций», – добавил доктор Уотерфилд.

При этом ученый отметил: «Мы знаем, что, к счастью, большинство детей, которые заразятся этим вирусом, не будут сильно болеть им, но мы до сих пор не знаем, сколько детей могут его распространять».

Источник: https://www.mk.ru/