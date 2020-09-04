Число выявленных случаев коронавируса в России снова растет

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В России за последние сутки выявили 5 110 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской и Ростовской областях. Напомним, с середины августа суточный прирост заразившихся не превышал 5 тысяч человек.

Увеличение выявленных случаев незначительное, в целом по стране динамика положительная, прокомментировал радио Sputnik директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог-аллерголог-инфекционист Георгий Викулов.

"Это количество выявленных случаев инфицированных. Среди выявленных случаев 40% – это бессимптомные носители, которые не предъявляют жалоб, у них нет симптомов никакой инфекции, только положительный анализ. О дальнейшем приросте говорить нельзя – это будет неверно, это будет спекуляция, так как увеличение незначительное, меньше 10%. Это флуктуации в пределах количества выявляемых случаев. В целом по стране положительная динамика, но в некоторых регионах пока еще есть напряженная ситуация, с которой работают", – сказал Георгий Викулов.

Общее число случаев в России выросло до 1 015 105. Выздоровели за все время 832 747 человек.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/